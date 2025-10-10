Prostituzioa
Osasunaren kalterako baldintzetan prostituitzera behartuta zeuden bost emakume askatu dituzte Donostian

Sexu askatasunaren aurkako delituak jazartzeko ikerketa ekainean hasi zuten. Operazioan, hiru lagun atxilotu dituzte eta Donostiako Isabel II.aren hiribidean zegoen prostituzio etxe bat desegin dute.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona atxilotu dituzte Donostiako Amara auzoan zegoen prostituzio etxe batekin zerikusia izateagatik, Poliziak egindako operazio batean, eta prostituitzera behartzen zituzten bost emakume askatu dituzte.

Polizia Nazionalaren Atzerritartasun eta Mugetako Donostiako Brigadako agenteek burutu dute operazioa. Hain zuzen ere, sexu askatasunaren aurkako delituak jazartzeko ikerketa bati esker, Donostiako Isabel II.aren hiribidean zegoen prostituzio etxe bat desegin dute, Polizia Nazionalak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Eraikinaren ustezko arduraduna, horren semea eta bien lagun bat atxilotu dituzte, oharrean eman dituzten azalpenen arabera.

Operazioa ekainean abiatu zuten, emakume batek etxebizitza horretan gertatzen zenari buruzko informazio zehatza eman eta gero.

Gipuzkoa Donostia Delituak Gizartea

