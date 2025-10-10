Euskadi, a la cabeza en atención psiquiátrica a nivel estatal, con un ratio de 15 profesionales por 100 000 habitantes
Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, el Gobierno Vasco y Osakidetza han reafirmado su compromiso con una atención integral, cercana y especializada para las personas que conviven con problemas de salud mental.
En este contexto, Euskadi se sitúa a la cabeza en el Estado español en cuanto a dotación de psiquiatras, con un ratio de 15 profesionales por cada 100 000 habitantes, una cifra que refleja el esfuerzo de los últimos años por reforzar la red pública en esta área clave de la sanidad.
En el marco del Pacto Vasco de Salud, el Departamento de Salud trabaja en una nueva propuesta para reforzar la red de salud mental. Así, un grupo de trabajo multidisciplinar, compuesto por psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, expertos estatales y también pacientes, ya está en marcha y presentará sus conclusiones antes de final de año.
Este equipo no solo analiza necesidades, sino que también comparte experiencias y diseña herramientas que permitan mejorar tanto la atención como el acompañamiento en los procesos de recuperación.
Uno de los aspectos más destacados en la evolución de la atención en salud mental es la puesta en marcha de proyectos específicos que abordan problemáticas complejas, como la prevención del suicidio, los primeros episodios psicóticos o los trastornos de conducta alimentaria (TCA).
Además del aumento de recursos, uno de los motores de esta transformación ha sido la progresiva reducción del estigma social hacia los problemas de salud mental, lo que ha generado una mayor demanda de atención y también una mayor conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar el bienestar psicológico.
En resumen, Euskadi avanza hacia un modelo más accesible, más humano y con una mirada a largo plazo, en el que la salud mental deja de ser un tabú para convertirse en una prioridad.
