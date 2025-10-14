NORMATIVA MUNICIPAL

¿Pagar una tasa por tener una mascota en casa? En Eibar se lo están pensando

El Ayuntamiento de Eibar, conformado por PSE-EE y PNV, está sopesando la implantación de una tasa "simbólica" por inscribir a nuestros animales de compañía en el censo. En algunos municipios españoles cobran entre 10 y 50 euros por el registro de perros.
Imagen de dos mascotas. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Tasa bat ordaindu etxean maskota bat izateagatik? Eibarren pentsatzen ari dira
author image

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa), conformado por PSE-EE y PNV, está valorando la posibilidad de implantar una tasa por inscribir a las mascostas en el censo, según una información recogida por la Cadena Ser.

Los gastos municipales de limpieza estarían aumentando año tras año, debido al incremento del número de perros, fundamentalmente, por lo que lo recaudado con esa tasa se usaría para la limpieza de las calles. En palabras del protavoz del grupo jeltzale, el importe de esta tasa sería "simbólica" y "un punto de partida".

En general, en Euskadi y Navarra no existe a día de hoy una tasa general por tener un animal censado, aunque sí existen gastos vinculados al microchip, multas por abandono y estancia en centros de protección animal, entre otros. Además, es obligatorio inscribir al animal (perro, gato y hurón) en el REGIA (Registro General de Identificación de Animales de Compañía), aunque esta gestión de momento es gratuita.

A nivel estatal, tampoco hay una tasa general por censar a los animales de compañía, si bien algunos municipios ya la cobran: por ejemplo, en Daimús (Valencia) y Reus (Tarragona) cobran unos 10 euros por registrar a un perro. En Gavà (Barcelona) la tasa sube a casi 50 euros en el caso de los perros, y únicamente 10 euros en el caso de perros adoptados, con la peculiaridad de la exención de la tasa para gatos y hurones.

Tasas en Europa

Ya en 2023 circuló por las redes sociales una fake news que aseguraba que la Unión Europea iba a introducir un impuesto obligatorio para las familias que tuvieran mascotas.

Si bien posteriormente se desmintió porque no había ni hay ninguna normativa europea al respecto, es cierto que hay algunos países europeos que llevan años cobrando a los propietarios y propietarias de mascotas, entre ellos, Alemania, Bélgica, Suiza y Países Bajos.

Estas tasas buscan cubrir los gastos de registro de los animales, la limpieza de las calles y el mantenimiento de los parques caninos, y varían mucho (120 euros al año en Berlín hasta los 1056 euros en Nuremberg por tener un perro de raza peligrosa). 

Animales Eibar Gipuzkoa Sociedad

