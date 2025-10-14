ARAUDIA

Maskota izateagatik tasa bat ordaintzea? Eibarren aukera hori aztertzen ari dira

Maskotak erroldatzeagatik tasa sinbolikoa ezartzea aztertzen ari da PSE-EEk eta EAJk osatutako Eibarko Udala. Espainiako Estatuko zenbait udalerritan 10 eta 50 euro artean kobratzen dute dagoeneko.

Maskotak. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

Maskoteak erroldan alta emateagatik tasa bat ezartzea aztertzen ari da PSE-EEk eta EAJk osatutako Eibarko Udala (Gipuzkoa), Cadena Ser irrati kateak jasotako informazioaren arabera.

Izan ere, Udalaren garbiketa-gastuak urtetik urtera handitzen joan dira, txakurren kopuruak gora egin baitu. Hori dela eta, tasa horrekin bildutakoa kaleak garbitzeko erabiliko litzateke. Eibarko EAJren bozeramailearen hitzetan, tasa horren zenbatekoa sinbolikoa izango litzateke.

Oro har, EAEn eta Nafarroan gaur egun ez dago tasa orokorrik maskota erroldatuta izategatik, baina badaude mikrotxipari lotutako gastuak eta animalia abandonatzeagatik isunak ordaindu behar dira, besteak beste. Gainera, nahitaezkoa da animalia (txakurra, katua nahiz hudoa) AIEOn (Konpainiako Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorra) inskribatzea. Izapide hori, oraingoz, doakoa da.

Estatu mailan ere ez dago etxeko animaliak erroldatzeko tasa orokorrik, baina udalerri batzuek dagoeneko kobratzen dute: adibidez, Daimusen (Valentzia) eta Reusen (Tarragona) 10 euro inguru kobratzen dituzte txakurra erregistratzeagatik. Gavan (Bartzelona), tasa ia 50 eurokoa da erositako txakurren kasuan, eta 10 eurokoa, adoptatutako txakurren kasuan. Katuak eta hudoak, berriz, salbuetsita daude.

Tasak Europan

2023an, sare sozialetan bolo-bolo zabaldu zen Europar Batasunak maskotak izateagatik zerga bat ezarriko zuela.

Gerora gezurtatu egin zen, ez zegoelako eta ez dagoelako horri buruzko araudirik Europan, baina egia da Europako herrialde batzuek urteak daramatzatela maskoten gaineko zerga kobratzen, besteak beste, Alemania, Belgika, Suitza eta Herbehereak.

Tasa horiekin bildutakoa animalien erregistro-gastuetarako, kaleen garbiketarako eta txakur-parkeen mantentze-lanetarako bideratzen da, eta kopurua oso aldakorra da (120 euro urtean Berlinen, eta 1.056 euro Nurembergen, arraza arriskutsuko txakurra izateagatik). 

