Estas son las afecciones al tráfico de la carrera nocturna de Bilbao de este sábado

Este sábado se celebra la XVI Bilbao Night Marathon en la capital vizcaína. La carrera obligará a modificar el tráfico en las principales calles del centro de Bilbao y ambas márgenes de la Ría durante la tarde-noche de este sábado. El evento también afectará a la movilidad peatonal.

La carrera comenzará en la explanada del estadio de San Mames a las 19:00 horas y finalizará en el Museo Guggenheim. Las restricciones se producirán entre las 17:30 y las 23:30 horas, aproximadamente. Los horarios concretos de cortes podrán verse modificados por razones de seguridad a criterio de la Policía Municipal y personal de la organización.

Los cambios de tráfico afectarán especialmente a Basurto, Indautxu, Abando, Olabeaga, Casco Viejo, Uribarri, Castaños, Zorrotzaurre, Deusto, Ibarrekolanda y San Ignacio. En estas zonas se producirán restricciones en los accesos y salidas a garajes y aparcamientos, quedando algunos de ellos sin acceso ni salida durante este tiempo. Aquí puedes consultar toda la información detallada.

También se modificarán los recorridos y paradas habituales de la mayor parte de las líneas de Bilbobus, y afectará a varias líneas de Bizkaibus. Se suprimirán varias paradas de taxi y el servicio del Tranvía finalizará a las 17:30 horas.

El Ayuntamiento de Bilbao recomienda no utilizar el vehículo privado durante el desarrollo de la carrera y recomiendan utilizar el transporte público preferiblemente tren o metro.

El mejor acceso a Bilbao para llegar a Indautxu y Abando será por Juan de Garay, ya que el puente Euskalduna, permanecerá cerrado al tráfico. Se recomienda utilizar los parkings disuasorios de la ciudad.

Asimismo, la conexión entre ambas márgenes de la Ría en las zonas afectadas será por el puente de la Salve. Los puentes del Arenal, Ayuntamiento y Deusto permanecerán cerrados al tráfico.