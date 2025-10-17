Hauek dira larunbat honetako Bilboko gaueko lasterketak trafikoan izango dituen eraginak
Arratsaldeko zazpietan hasiko da proba San Mames estadioaren ondoan, eta Guggenheim Museoan amaituko da. Gutxi gorabehera, 17:30ak eta 22:30ak bitartean izango dira aldaketak.
Larunbat honetan egingo da XV. Bilbao Night Marathon lasterketa, Bizkaiko hiriburuan. Probak eragina izango du hiriko trafikoan, erdiguneko kaleetan batez ere, eta ibaiaren bi aldeetan. Larunbat arratsaldean eta gauean izango dira oztopo nagusiak, eta oinezkoei ere eragingo die maratoiak.
Arratsaldeko zazpietan hasiko da proba San Mames estadioaren ondoan, eta Guggenheim Museoan amaituko da. Gutxi gorabehera, 17:30ak eta 22:30ak bitartean izango dira aldaketak. Lasterketa udaltzainek eta antolakuntzako langileek arautuko dute une oro.
Ondorengo kaleetan izango dira oztopo nagusiak: Basurtu, Indautxu, Abando, Olabeaga, Zazpikaleak, Uribarri, Castaños, Zorrotzaurre, Deustu, Ibarrekolanda eta San Ignazio. Garajeetarako sarrerak eta irteerak itxita egongo dira, eta ezingo dira aparkalekuak erabili. Hemen duzue informazio zehatza.
Bilbobus konpainiaren zerbitzu gehienak moldatuko dituzte, bai ibilbideak, bai geltokiak. Bizkaibusen autobusetan ere eragina izango du lasterketak, eta tranbiaren zerbitzua 17:30ean amaituko da.
Bilboko Udalak ibilgailu pribatua ez erabiltzeko gomendioa egin du, eta garraio publikoa erabiltzeko eskatu du, batez ere trena eta metroa.
Euskalduna zubia itxita egongo da, eta Indautxura eta Abandora heltzeko modurik egokiena Juan de Garay kaletik izango da. Hiriaren kanpoko aldean dauden aparkalekuak erabiltzea gomendatzen da.
Ibaiaren bi aldeak lotzen dituzten zubietan ere eragina izango du lasterketak. Salbeko zubia erabili ahalko da, baina Areatzakoa, Udaletxekoa eta Deustukoa itxita egongo dira.
