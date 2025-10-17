Bilbao Night Running
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hauek dira larunbat honetako Bilboko gaueko lasterketak trafikoan izango dituen eraginak

Arratsaldeko zazpietan hasiko da proba San Mames estadioaren ondoan, eta Guggenheim Museoan amaituko da. Gutxi gorabehera, 17:30ak eta 22:30ak bitartean izango dira aldaketak.

bilbao_night_marathon_EFE
Gaueko lasterketaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Larunbat honetan egingo da XV. Bilbao Night Marathon lasterketa, Bizkaiko hiriburuan. Probak eragina izango du hiriko trafikoan, erdiguneko kaleetan batez ere, eta ibaiaren bi aldeetan. Larunbat arratsaldean eta gauean izango dira oztopo nagusiak, eta oinezkoei ere eragingo die maratoiak.

Arratsaldeko zazpietan hasiko da proba San Mames estadioaren ondoan, eta Guggenheim Museoan amaituko da. Gutxi gorabehera, 17:30ak eta 22:30ak bitartean izango dira aldaketak. Lasterketa udaltzainek eta antolakuntzako langileek arautuko dute une oro.

Ondorengo kaleetan izango dira oztopo nagusiak: Basurtu, Indautxu, Abando, Olabeaga, Zazpikaleak, Uribarri, Castaños, Zorrotzaurre, Deustu, Ibarrekolanda eta San Ignazio. Garajeetarako sarrerak eta irteerak itxita egongo dira, eta ezingo dira aparkalekuak erabili. Hemen duzue informazio zehatza.

Bilbobus konpainiaren zerbitzu gehienak moldatuko dituzte, bai ibilbideak, bai geltokiak. Bizkaibusen autobusetan ere eragina izango du lasterketak, eta tranbiaren zerbitzua 17:30ean amaituko da.

Bilboko Udalak ibilgailu pribatua ez erabiltzeko gomendioa egin du, eta garraio publikoa erabiltzeko eskatu du, batez ere trena eta metroa.

Euskalduna zubia itxita egongo da, eta Indautxura eta Abandora heltzeko modurik egokiena Juan de Garay kaletik izango da. Hiriaren kanpoko aldean dauden aparkalekuak erabiltzea gomendatzen da.

Ibaiaren bi aldeak lotzen dituzten zubietan ere eragina izango du lasterketak. Salbeko zubia erabili ahalko da, baina Areatzakoa, Udaletxekoa eta Deustukoa itxita egongo dira.

Bilbobus Bizkaibus Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Bilboko tranbia Bilbo Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

DLS Personas sin hogar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak

Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.

Gehiago kargatu