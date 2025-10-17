La carretera N-1, que cruza Gipuzkoa de norte a sur y viceversa, quedará totalmente cortada en la noche del viernes en ambos sentidos, entre los municipios de Villabona e Irura, para instalar una pasarela que pasará por encima. Los trabajos de instalación comenzarán a las 22:00 horas y se prolongarán hasta las 06:00 de la mañana y, durante ese tiempo, el tráfico se desviará por las vías de los polígonos industriales situadas a ambos lados de la carretera y estará señalizado.

Según la nota publicada por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el cierre de la N-1 se producirá como consecuencia de las obras de colocación de una pasarela peatonal y ciclista que unirá Villabona e Irura.

"El cierre se realizará para garantizar la seguridad durante las labores de izado e instalación de la estructura metálica", ha especificado.

A las 22:00 horas se cortará el tráfico en dirección a Vitoria-Gasteiz para permitir el acceso y posicionamiento de la grúa. A continuación, se cortará el sentido hacia Donostia-San Sebastián facilitando la entrada del transporte especial que trasladará la pasarela.

Según las previsiones, sobre las 23:30 horas comenzarán las labores de montaje y, una vez finalizado todo, se restablecerá la circulación antes de las 06:00 de la mañana.