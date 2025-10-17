TRAFIKOA
N-1 errepidea erabat itxiko dute gaur gauean, Irura eta Villabona artean, pasarela bat jartzeko

Lanak 22:00etatik 06:00etara bitartean egingo dira eta tarte horretan trafikoa errepidearen alboko industrialdeetako bideetatik bideratuko dute.
Pasarela jarriko duten lekua. Lanak ikusten dira.

N-1 errepidea. Pasarela jartzeko itxiko duten puntua. Argazkia: Eusko Jaurlaritza.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

N-1 errepidea erabat itxiko dute ostiral gauean bi norantzetan Villabona eta Irura artean, gainetik pasako den pasarela bat jartzeko. Lan horiek 22:00etan hasiko dira eta goizeko 06:00ak arte luzatuko dira eta, tarte horretan, errepidearen ondoan dauden industria-guneetako bideetatik bideratuko dute trafikoa.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Sailak argitaratutako oharraren arabera, Villabona eta Irura batuko dituen oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabidea jartzeko lanen ondorioz itxiko da erabat N-1 errepidea.

“Egitura metalikoa altxatu eta jartzen duten bitartean segurtasuna ziurtatzeko” moztuko da trafikoa.

22:00etan Gasteizerako norantzan moztuko da trafikoa garabia sartu eta dagokion lekuan jartzeko. Ondoren, Donostiarako noranzkoa moztuko da egitura ekarriko duen garraio berezia sartu dadin. Aurreikuspenen arabera, 23:30ak aldera hasiko dira muntaketa lanak eta, behin dena amaituta, 06:00ak baino lehen trafikoa leheneratzea espero dute.

