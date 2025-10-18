Detenido el hombre que tenía encerrada a su madre en una vivienda de Bilbao
La mujer fue hallada en un estado de salud deplorable, y fue trasladada a un hospital. El hombre está acusado de malos tratos en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono familiar y maltrato animal.
La Ertzaintza ha detenido esta noche en Bilbao a un hombre de 60 años acusado de dejar en su domicilio a su madre enferma en condiciones de insalubridad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Según las mismas fuentes, sobre las cinco de la tarde del pasado martes, una patrulla de la Ertzaintza recibió una llamada para dirigirse a un domicilio situado a las afueras de la capital vizcaína, tras recibir un aviso que alertaba de que la mujer que residía en el lugar no se encontraba en buen estado.
Agentes de la Ertzaintza escucharon gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el interior de la casa.
Ante esta situación, los ertzainas entraron en la vivienda y encontraron a una mujer en mal estado de salud encerrada en un dormitorio.
La mujer se encontraba sin posibilidad de salir de aquella habitación y con evidentes signos de abandono.
Los servicios sanitarios trasladaron a la mujer al hospital, donde quedó ingresada.
Al mismo tiempo, la Ertzaintza comprobó que la casa se encontraba, en general, en un estado higiénico deplorable, encontrándose en su interior varios perros con signos de desnutrición.
Por todo ello, se procedió a la detención de su hijo, acusado de malos tratos en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono familiar y maltrato animal.
Una vez finalizadas las correspondientes diligencias en dependencias policiales, el detenido pasará a disposición judicial.
