Bilboko etxebizitza batean ama giltzapetuta zuen gizonezkoa atxilotu dute

Osasun egoera negargarrian aurkitu zuten emakumea, eta ospitalera eraman zuten. Gizonari familia barruko tratu txarrak, legez kanpoko atxiloketa, familia abandonatzea eta animaliei tratu txarrak ematea leporatzen diote.
Emakume bat erreskatatu dute Bilboko baserri batean
Emakumea aurkitu zuten Bilboko etxebizitza. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 60 urteko gizonezko bat atxilotu du gaur gauean Bilbon, gaixorik zegoen ama egoera osasungaitzean etxean utzita izatea egotzita, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. Biktima ospitalera eraman zuten.

Aipatu iturrien arabera, joan den asteartean, arratsaldeko bostak aldera, Ertzaintzako patruila batek Bizkaiko hiriburuaren kanpoaldean dagoen etxebizitza batera joateko deia jaso zuen, bertan bizi zen emakumea egoera onean ez zegoela ohartarazten zuen alerta bat jaso ondoren.

Ertzaintzako agenteek emakume baten oihuak entzun omen zituzten etxe barrutik laguntza eske.

Egoera horren aurrean, ertzainak etxebizitzan sartu ziren, eta osasun egoera makurrean zegoen emakume bat aurkitu zuten logela batean giltzapetuta.

Emakumea  gela hartatik irteteko aukerarik gabe eta abandonu zantzu nabariekin omen zegoen.

Osasun zerbitzuek emakumea ospitalera eraman zuten, eta bertan geratu zen.

Aldi berean, Ertzaintzak egiaztatu zuen etxea, oro har, egoera higieniko negargarrian zegoela, eta desnutrizio zantzuak zituen hainbat txakur ere aurkitu zituzten barruan. 

Hori guztia kontuan izanda, semea atxilotu zuten, familia barruko tratu txarrak, legez kanpoko atxiloketa, familia abandonatzea eta animaliei tratu txarrak ematea leporatuta.

Ertzain-etxean beharrezko eginbideak amaitu ondoren, atxilotua epailearen aurrera eramango dute.

Semeak Bilboko baserri batean giltzapetutako emakume bat erreskatatu dute, zabor eta katuen gorpuen artean
