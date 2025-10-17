GERTAERA
Bilboko baserri batean semeak giltzapetuta zuen emakume bat erreskatatu dute, zabor eta katuen gorpuen artean

Gelako atea sokaz lotuta zegoen, eta ertzainek moztu zuten, sartu eta emakumea artatu ahal izateko. Etxebizitzan katu eta txorien gorpuak zeuden, baita zauritutako eta egoera txarrean zeuden txakurrak ere. Ertzaintza 60 urteko adineko emakumearen semearen bila ari da, aurrekari polizial ugari dituena.

EITB

Azken eguneratzea

84 urteko adineko emakume bat ospitalera eraman behar izan zuten, Bilboko baserri batean zaborren eta animalien gorpuen artean giltzapetuta aurkitu ostean. Horrela utzi zuen gizonaren bila ari da Ertzaintza.

Segurtasun Sailak baieztatu duenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du urriaren 14an Bizkaiko hiriburuko etxebizitza batean adineko emakume bat aurkitu eta ospitalera eraman ostean.

Auzokide baten deia jaso ondoren, Pagasarri mendiko igoeran adierazitako baserrira joan ziren agenteek adineko emakume bat aurkitu zuten ohean, zaborraz eta gorotzez betetako gela batean itxita.

Gelako atea sokaz lotuta zegoen, eta agenteek horiek moztu zituzten sartu eta emakumea artatu ahal izateko. Etxebizitzan katu eta txorien gorpuak zeuden, baita zauritutako eta egoera txarrean zeuden txakurrak ere.

Ertzaintza 60 urteko adineko emakumearen semearen bila ari da, aurrekari polizial ugari dituena. 

