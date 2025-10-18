El Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz pide a la ciudadanía que "utilice únicamente el agua necesaria" por la sequía

El Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz ha pedido a los vecinos que sólo utilicen el agua "estrictamente necesaria" debido a la escasez de agua en el depósito que abastece de agua a la localidad.

Según ha informado el Ayuntamiento en un bando, "teniendo en cuenta que el depósito de agua está a niveles muy bajos, se ruega a la ciudadanía que en los próximos días utilice el agua estrictamente necesaria".

Así, ha pedido que no se hagan cosas como regar jardines o limpiar coches y calles.

Según los datos del servicio meteorológico de Navarra, apenas ha llovido en las últimas dos semanas.