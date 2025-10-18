ABASTECIMIENTO DE AGUA
El Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz pide a la ciudadanía que "utilice únicamente el agua necesaria" por la sequía

Ante la escasez de agua en el depósito, pide que en los próximos días no se hagan cosas como regar jardines o limpiar coches.
El Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz ha pedido a los vecinos que sólo utilicen el agua "estrictamente necesaria" debido a la escasez de agua en el depósito que abastece de agua a la localidad.

Según ha informado el Ayuntamiento en un bando, "teniendo en cuenta que el depósito de agua está a niveles muy bajos, se ruega a la ciudadanía que en los próximos días utilice el agua estrictamente necesaria".

Así, ha pedido que no se hagan cosas como regar jardines o limpiar coches y calles.

Según los datos del servicio meteorológico de Navarra, apenas ha llovido en las últimas dos semanas.

