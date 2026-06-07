Un herido grave en Irun tras una agresión con arma blanca

Un hombre de 40 años ha resultado herido de gravedad en una agresión con arma blanca en un establecimiento del barrio de Behobia, en Irun, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos ocurrieron el sábado por la mañana, en el interior del establecimiento, cuando el responsable del local fue abordado por varias personas, una de las cuales le asestó un navajazo en el abdomen y otro en el brazo.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Según la investigación, varias personas participaron en el incidente y abandonaron el lugar en dos vehículos tras la agresión.

Uno de los presuntos implicados, de 22 años, ha sido detenido, mientras que otro joven de 21 años está siendo investigado por su supuesta colaboración en los hechos.

Las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.