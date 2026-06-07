GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat larri zaurituta Irunen, arma zuriz eraso egin ondoren

Ustezko inplikatuetako bat, 22 urtekoa, atxilotu dute, eta 21 urteko beste gazte bat, berriz, ikertzen ari dira, ustez gertakarietan parte hartzeagatik. Eginbideak zabalik daude oraindik, gertatutakoa argitzeko.

(Foto de ARCHIVO) Coches patrulla de la Ertzaintza REMITIDA / HANDOUT por ERTZAINTZA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/5/2026

Ertzaintzaren patruila bat. Artxiboko argazkia: Ertzaintza

author image

EITB

Azken eguneratzea

40 urteko gizon bat larri zauritu da Irungo Behobia auzoko establezimendu batean arma zuriz egindako eraso batean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Gertaera larunbat goizean jazo zen, establezimenduaren barruan, lokaleko arduradunari hainbat pertsona hurbildu zitzaizkionean. Horietako batek hainbat labankada eman zizkion sabelean eta besoan

Biktima ospitalera eraman behar izan zuten, eta premiazko ebakuntza egin zioten, lesio larriak baitzituen. 

Ikerketaren arabera, hainbat pertsonak parte hartu zuten erasoan. Ustezko erasotzaileek tokitik ihes egin zuten, bi ibilgailutan.

Ustezko inplikatuetako bat, 22 urtekoa, atxilotu dute, eta 21 urteko beste gazte bat, berriz, ikertzen ari dira, ustez gertakarietan parte hartzeagatik.

Eginbideak zabalik daude oraindik, gertatutakoa argitzeko.

Irun Gipuzkoa Delituak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X