Gizon bat larri zaurituta Irunen, arma zuriz eraso egin ondoren
Ustezko inplikatuetako bat, 22 urtekoa, atxilotu dute, eta 21 urteko beste gazte bat, berriz, ikertzen ari dira, ustez gertakarietan parte hartzeagatik. Eginbideak zabalik daude oraindik, gertatutakoa argitzeko.
40 urteko gizon bat larri zauritu da Irungo Behobia auzoko establezimendu batean arma zuriz egindako eraso batean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Gertaera larunbat goizean jazo zen, establezimenduaren barruan, lokaleko arduradunari hainbat pertsona hurbildu zitzaizkionean. Horietako batek hainbat labankada eman zizkion sabelean eta besoan.
Biktima ospitalera eraman behar izan zuten, eta premiazko ebakuntza egin zioten, lesio larriak baitzituen.
Ikerketaren arabera, hainbat pertsonak parte hartu zuten erasoan. Ustezko erasotzaileek tokitik ihes egin zuten, bi ibilgailutan.
Ustezko inplikatuetako bat, 22 urtekoa, atxilotu dute, eta 21 urteko beste gazte bat, berriz, ikertzen ari dira, ustez gertakarietan parte hartzeagatik.
Eginbideak zabalik daude oraindik, gertatutakoa argitzeko.
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