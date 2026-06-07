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Denunciada y juzgada una agresión sexual a una menor en Igorre

La familia de la víctima presentó una denuncia contra un trabajador de un centro que ofrece servicio a la infancia. El caso está judicializado, a la espera de sentencia. El Ayuntamiento de Igorre ha aprobado una declaración institucional de condena de los hechos. 

Euskaraz irakurri: Igorren adingabe bati egindako sexu erasoa salatu eta epaitu dute
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EITB

Última actualización

Una menor ha denunciado una agresión sexual contra un profesional de un centro que ofrece servicio infantil en Igorre (Bizkaia), según informó hace una semana la revista local Begitu. El caso está judicializado, y visto para sentencia. En este contexto, el Ayuntamiento de Igorre acaba de hacer pública una declaración institucional en la que muestra su solidaridad y apoyo a la víctima y su entorno, y condena la violencia machista. 

Cuestionado al respecto, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco no ha dado información al respecto, y no se conoce cuándo se presentó la denuncia ante la Ertzaintza. 

Tras tener conocimiento de los hechos, los grupos con representación en el Ayuntamiento de Igorre (PNV y EH Bildu) han aprobado este jueves una declaración de condena en la que expresan su "total solidaridad y apoyo" a la víctima y a sus familiares y llaman a respetar la intimidad, dignidad y los derechos de la víctima. El consistorio asegura que, dentro de sus competencias, se compromete a seguir reforzando las políticas y recursos de prevención, detección y atención integral de la violencia machista. 

Por último, tras recordar que la lucha contra la violencia machista incube a toda la sociedad, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que muestre su más enérgica condena ante cualquier expresión de violencia y participe en las concentraciones que se convoquen. Por último, en el marco del procedimiento judicial que está en curso, pide respetar los derechos fundamentales y la presunción de inocencia.

 

Igorre Abusos sexuales Violencia machista Sociedad

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