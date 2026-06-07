Igorren adingabe bati egindako sexu erasoa salatu eta epaitu dute
Biktimaren familiak umeentzako zerbitzua eskaintzen duen zentro bateko langile baten aurka salaketa aurkeztu zuen, eta auzia judizializatuta dago; laster aterako omen da epaia. Igorreko Udalak gertatutakoa gaitzesteko adierazpen instituzionala onartu du.
Igorren (Bizkaia) neskato adingabe baten kontrako sexu erasoa salatu dute, Begitu tokiko aldizkariak duela astebete jakinarazi zuenez. Umeentzako zerbitzua eskaintzen duen zentro bateko profesional baten kontrakoa da salaketa, eta auzia epaiaren zain dago jada. Ingurumari horretan, Igorreko Udalak adierazpen instituzionala kaleratu berri du, biktimari eta gertukoei elkartasuna eta babesa adierazteko eta indarkeria matxista gaitzesteko.
Informazio gutxi zabaldu da kasuaren inguruan, eta Segurtasun Sailak ez du horren inguruko datu gehiagorik eman.
Igorreko Udalean ordezkaritza duten taldeek (EAJ eta EH Bildu) gaitzespen adierazpena onartu zuten ostegunean. Idatzian, biktimari eta haren senideei "elkartasun eta babes osoa" adierazi die, eta haien intimitatea eta eskubideak errespetatzeko deia egin du. Udalak, bere eskumenen barruan, , indarkeria matxistaren prebentziorako, detekziorako eta arreta integraleko politikak eta baliabideak indartzen jarraituko duela hitzeman du.
Azkenik, indarkeria matxistaren kontrako borroka gizarte osoarena dela gogora ekarrita, herritarrei dei egin die edozein adierazpenen aurrean gaitzespen irmoa adierazteko eta antolatzen diren elkarretaratzeetan parte hartzeko. Era berean, abian dagoen prozedura judizialaren harira, errugabetasun presuntzioa errespetatzeko eskatu du.
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