Martutene, reflejo de la transformación del sistema penitenciario
La cárcel de San Sebastián conoció también la época de mayor degradación y saturación de las cárceles vascas en la década de los 80. Fue diseñada para acoger a 150 presos, pero en la década de los 80 recibió a unos 350.
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