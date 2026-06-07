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Martutene, reflejo de la transformación del sistema penitenciario

Martutene, espetxe sistemaren eraldaketaren isla
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Martutene, espetxe sistemaren eraldaketaren isla
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EITB

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La cárcel de San Sebastián conoció también la época de mayor degradación y saturación de las cárceles vascas en la década de los 80. Fue diseñada para acoger a 150 presos, pero en la década de los 80 recibió a unos 350.

Presos Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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Lantegi Batuak e Itsas Museum de Bilbao colaboran en el proyecto de carpintería Erain

La organización Lantegi Batuak que trabaja en Bizkaia promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad intelectual ha puesto en marcha una colaboración especial junto al Itsas Museum de Bilbao. Varias personas con discapacidad intelectual han comenzado a trabajar en Erain, el taller de carpintería de embarcaciones tradicionales del museo.

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