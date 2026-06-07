GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martutene, espetxe sistemaren eraldaketaren isla

Martutene, espetxe sistemaren eraldaketaren isla
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako espetxeak euskal kartzelen degradazio eta saturazio handieneko garaia ere ezagutu zuen 80ko hamarkadan. 150 preso hartzeko diseinatu zuten, baina 80ko hamarkadan 350 inguru jaso zituen. Atzera begiratuta, espetxe sistemaren eraldaketa ikus dezakegu.

Presoak Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X