Más de 200.000 personas llamadas a la campaña de vacunación de gripe y Covid en Navarra

Más de 200 000 personas residentes en Navarra están llamadas a participar en la campaña de vacunación frente a la gripe y covid que ha comenzado este lunes, dirigida a mayores de 60 años, con riesgo de complicaciones, embarazadas y menores de 5 años.



El objetivo es reforzar la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario para reducir el impacto de estas enfermedades en la salud de las personas, así como en la capacidad de atención de los servicios.



Lo han puesto de manifiesto los responsables del departamento de Salud, encabezados por el propio consejero, Fernando Domínguez, en el estreno de la campaña, un acto que se ha desarrollado en un centro de Salud de Barañáin, con la inoculación de las primeras vacunas.

La Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, ha incidido en la conveniencia de la vacunación en personas vulnerables y en profesionales sanitarios y sociosanitarios.



En general es adecuado que los mayores de 70 años reciban ambas dosis, la vacuna de gripe y la de Covid. También se recomienda para internos en centros de residencias y centros de discapacidad, enfermos crónicos y mujeres embarazadas.



Por otro lado, la vacuna de la gripe es conveniente para las personas de 60 a 69 años, también para población infantil desde 6 meses a 5 años, personal sanitario, cuidadores de personas mayores y convivientes, personal de guarderías y personas en contacto directo con animales.

Los objetivos que se marca el ISPLN para la campaña de vacunación frente a la gripe en la temporada 2025-2026 son alcanzar una cobertura del 75 % en la población mayor de 60 años, haciendo especial énfasis en la que vive en residencias, y de un 60 % en mujeres embarazadas y menores de 6 a 59 meses.



En el caso de la covid, pretende alcanzar una cobertura del 75 % en personas de 70 años o más y del 60 %, en embarazadas.