2025eko gripearen kanpaina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

200.000 pertsona baino gehiago deitu dituzte Nafarroan gripearen eta covidaren aurkako txertoa jartzera

Kanpaina astelehen honetan hasi da, konplikazioak izateko arriskua duten 60 urtetik gorakoei, haurdunei eta 5 urtetik beherakoei zuzenduta.
A* Jesús Garzaron/Gobierno de Navarra F* 2025_10_20 T* Fernando Domínguez, Consejero de Salud presenta la campaña de la gripe. L* Centro de Salud de Barañain.

Gizon bat, Barañaingo Osasun Zentroan txertoa hartzen. Argazkia: Nafarroako Gobernua.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroan bizi diren 200 000 pertsona baino gehiago daude deituta astelehen honetan hasi den gripearen eta covidaren aurkako kanpainan txertoa jartzera, bereziki, 60 urtetik gorakoak, konplikazioak izateko arriskua dutenak, haurdun dauden emakumeak eta 5 urtetik beherako haurrak. 

Helburua da pertsona zaurgarrienen eta pertsonal sanitario eta soziosanitarioaren babesa indartzea, gaixotasun horiek pertsonen osasunean duten eragina murrizteko eta zerbitzuen arreta-gaitasunean ahalik eta gutxien eragiteko. 

Hala azaldu dute Osasun Saileko arduradunek Fernando Dominguez kontseilaria ere bertan zela, kanpainari hasiera emateko egin duten ekitaldian. Barañaingo Osasun zentro batean izan dira eta bertako bizilagunak izan dira txertoa jasotzen lehenak. 

Marian Nuin Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak azpimarratu du komeni dela pertsona zaurgarriei eta profesional sanitario eta soziosanitarioei txertoa jartzea.

Oro har, egokia da 70 urtetik gorakoek bi dosiak jasotzea: gripearen txertoa eta Covidaren txertoa. Era berean, egoitza-zentroetan eta desgaitasun-zentroetan daudenentzat, gaixo kronikoentzat eta haurdun dauden emakumeentzat ere gomendatzen da.

Bestalde, gripearen txertoa komenigarria da 60 eta 69 urte bitarteko pertsonentzat, baita 6 hilabete eta 5 urte bitarteko haurrentzat, osasun langileentzat, adinekoen zaintzaile edo bizikideentzat, haurtzaindegietako langileentzat eta animaliekin harreman zuzena dutenentzat ere.

2025-2026 denboraldiko gripearen aurkako txertaketa kanpainan, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak lortu nahi du txertaketa 60 urtetik gorako biztanleen % 75ra iristea, egoitzetan bizi direnei arreta berezia jarriz, eta haurdun dauden emakumeen eta 6 eta 59 hilabete arteko haurren kasuena, % 60k jar dezala txertoa. 

Covidaren kasuan, % 75eko estaldura lortu nahi du 70 urte edo gehiagoko pertsonetan, eta % 60koa haurdun daudenetan.

Txertoak Gripea Osasuna Gaixotasunak Adinekoak Umeak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu