RIOJA ALAVESA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El 'influencer' del vino Tim Atkin está en la bodega Remelluri en una cata exclusiva

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tim Atkin ardoaren influencer-a Remelluri upategian dago dastatze esklusibo batean parte hartzen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El experto en vino, de mucho éxito en redes sociales, recorrerá 140 bodegas de la Rioja Alavesa, para su prestigioso informe anual, en el que se enfocan tanto bodegas como consumidores.

Vino de Rioja Rioja Alavesa Araba-Álava Sociedad

Más noticias sobre

Cargar más