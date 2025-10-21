Detención
Dos detenidos por robar mediante el "abrazo cariñoso" en Tudela

La Guardia Civil detiene a una pareja que robaba a ancianos utilizando el método del "abrazo cariñoso"
Los dos detenidos. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Bi atxilotu besarkadaren metodoa erabiliz Tuteran lapurreta egiteagatik

Un hombre y una mujer de 24 y 25 años, residentes en Cataluña, han sido detenidos en La Rioja como presuntos autores de cinco delitos de hurto mediante el método del "abrazo cariñoso" en Tudela (Navarra) y varias localidades de La Rioja; y una tentativa de robo con violencia y un allanamiento de morada en Cantabria.

Más noticias sobre sociedad

