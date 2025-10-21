Atxiloketa
Bi atxilotu besarkadaren metodoa erabiliz Tuteran lapurreta egiteagatik

La Guardia Civil detiene a una pareja que robaba a ancianos utilizando el método del "abrazo cariñoso"
Bi atxilotuak. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Katalunian bizi diren 24 eta 25 urteko gizon bat eta emakume bat atxilotu dituzte Errioxan, Tuteran (Nafarroa) eta Errioxako hainbat herritan besarkadaren metodoaren bidez egindako bost lapurreta egitea eta Kantabrian indarkeriaz egindako lapurreta-saiakera eta etxe batean indarrez sartzea egotzita.

