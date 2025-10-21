La app de citas Tinder, ya disponible en euskera

La app de citas Tinder acaba de incorporar el euskera a los idiomas disponibles en su plataforma, sumando así ya un total de 60 idiomas disponibles en más 190 países.

La última actualización de la conocida app para ligar ha sumado 11 nuevos idiomas, entre los que se encuentran el euskera, el catalán, el gallego, el albanés, bosnio, birmano, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili.