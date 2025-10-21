Redes sociales
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La app de citas Tinder, ya disponible en euskera

La conocida app para conocer gente y ligar suma ya 60 idiomas, entre ellos, el euskera, el catalán y el gallego.
La conocida app para conocer gente y ligar suma ya 60 idiomas, entre ellos, el euskera, el catalán y el gallego.
Imagen de la app de Tinder en euskera. Foto: Tinder
Euskaraz irakurri: Tinder hitzorduen app-a, euskaraz eskuragarri
author image

EITB

Última actualización

La app de citas Tinder acaba de incorporar el euskera a los idiomas disponibles en su plataforma, sumando así ya un total de 60 idiomas disponibles en más 190 países.

La última actualización de la conocida app para ligar ha sumado 11 nuevos idiomas, entre los que se encuentran el euskera, el catalán, el gallego, el albanés, bosnio, birmano, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili

Crece el número de usuarios que usan aplicaciones de móvil para ligar
Sociedad Redes Sociales

Más noticias sobre sociedad

PUESTA DE SOL DESDE BIDART iluntzea
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

GMT 0, +1 o +2: ¿Qué uso horario le corresponde a Euskal Herria?

En 1884 se estableció un sistema horario estándar que llega hasta nuestros días, partiendo el planeta en 24 husos horarios diferentes. Tanto España como Francia sincronizaron sus relojes en la zona que les correspondía: GMT 0. Las cosas cambiaron después de la Guerra Civil cuando ambos estados adquirieron el uso horario GMT+1 para coincidir con Berlín, y añaden, además, una hora más en verano.

Cargar más