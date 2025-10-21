Sare sozialak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tinder ligatzeko aplikazioa, euskaraz eskuragarri

Jendea ezagutzeko eta ligatzeko aplikazio ezagunak 60 hizkuntza dagoeneko eskaintzen ditu, horien artean, euskara, katalana eta galegoa.

La conocida app para conocer gente y ligar suma ya 60 idiomas, entre ellos, el euskera, el catalán y el gallego.
Tinderren euskarazko app-aren irudia. Argazkia: Tinder
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tinder ligatzeko aplikazioa euskaraz dagoeneko eskuragarri dago, eta guztira 60 hizkuntza eskaintzen ditu plataformak 190 herrialde baino gehiagotan.

Ligatzeko app ezagunaren azken eguneraketak 11 hizkuntza berri batu ditu, besteak beste, euskara, katalana, galiziera, albaniera, bosniera, birmaniera, georgiera, jemerra, laoa, mazedoniera eta suajilia. 

Ligatzeko mugikorreko aplikazioak erabiltzen dituzten erabiltzaileen kopuruak gora egin du
Gizartea Sare Sozialak

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu