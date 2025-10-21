Tinder ligatzeko aplikazioa, euskaraz eskuragarri
Jendea ezagutzeko eta ligatzeko aplikazio ezagunak 60 hizkuntza dagoeneko eskaintzen ditu, horien artean, euskara, katalana eta galegoa.
Tinder ligatzeko aplikazioa euskaraz dagoeneko eskuragarri dago, eta guztira 60 hizkuntza eskaintzen ditu plataformak 190 herrialde baino gehiagotan.
Ligatzeko app ezagunaren azken eguneraketak 11 hizkuntza berri batu ditu, besteak beste, euskara, katalana, galiziera, albaniera, bosniera, birmaniera, georgiera, jemerra, laoa, mazedoniera eta suajilia.
Bi atxilotu besarkadaren metodoa erabiliz Tuteran lapurreta egiteagatik
Katalunian bizi diren 24 eta 25 urteko gizon bat eta emakume bat atxilotu dituzte Errioxan, Tuteran (Nafarroa) eta Errioxako hainbat herritan besarkadaren metodoaren bidez egindako bost lapurreta egitea eta Kantabrian indarkeriaz egindako lapurreta-saiakera eta etxe batean indarrez sartzea egotzita.
Bilbo, Iruñea eta Donostia, Estatuan etxebizitza okupatu gutxien salgai dituzten hirien artean
Idealistaren azterlan baten arabera, Bilbon salgai dauden etxebizitzen % 1 eta Donostiakoen % 1,7 baino ez daude "okupatuta", estatuko batez bestekoaren (% 3) oso azpitik. Espainia osoan 23.000 higiezin baino gehiago daude egoera horretan.
Renfek Bilbo-Santurtzi aldiriko trenen zerbitzu osoa berreskuratuko du bihartik aurrera
Joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondoren, bihar ohiko maiztasunak eskainiko dira berriro zerbitzua hasten denetik, 5:02an.
Bilboko Olabeaga auzoa berritzeko urrats erabakigarria: trena lurperatu eta 600 etxebizitza eraikiko dira
Bi hamarkada baino gehiagoko itxaronaldiaren ondoren, Olabeaga biziberritzeko proiektuaren tramitazioa bizkortu egingo da. Bilbao Ría 2000k urtea amaitu baino lehen onartuko ditu trenbide-trazadura integratzeko eta auzoaren hiri-antolamenduko lehiaketarako agiriak.
"Ez dugu behar, ez dugu nahi": Donostiako Gastronomy Open Ecosystem ekimenaren aurrean manifestatu dira herritarrak
Auzotar plataforma batek eta hainbat elkartek protesta egin dute Basque Culinary Centerren (BCC) egoitza berriaren eraikinaren aurka, Donostian, zientzia, berrikuntza eta ekintzailetza gastronomikoa batzen dituen GOe (Gastronomy Open Ecosystem) ekimen estrategikoaren inaugurazioan.
GMT 0, +1 edo +2: Zer ordu-eremu dagokio Euskal Herriari?
1884an gaur egunera arte heldu zaigun sistema ezarri zen: mundua 24 ordu-eremutan banandu zen. Espainiak zein Frantziak zegokien eremuan jarri zituzten erlojuak: GMT 0. Baina Gerra Zibilaren ondoren, bi estatuek GMT+1 ordu-eremua hartu zuten, Berlinekin bat egiteko, eta udan, gainera, beste ordubete aurreratzen dute.
Ofizialki inauguratu dute GOe eraikina, Basque Culinary Centerreko berrikuntza-laborategi berria
Gastronomiako adituak eta profesionalak izan dira gaur, astelehena, Basque Culinary Centerren egoitza berriaren inaugurazio ofizialean. Unibertsitate eta ikerketa zentro hori Donostiako Gros auzoan da.
Espainiako Gobernuak espedientea ireki dio jaialdien promotore bati praktika bidegabeak sustatzeagatik
Kontsumo Ministerioak adierazi duenez, jarduera horiek, hala nola jaialdietara janariarekin eta edariarekin sartzearen debekua egiaztatuz gero, milioi bat euro arteko isunak ekar ditzakete.
Eraso homofobo bat ikertzen ari dira Tuteran
Ikerketa herriko Udaltzaingoak hartu du bere gain. Erasotzailea identifikatu eta bilatzeko lanetan ari dira.