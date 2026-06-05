Bilbok "Minbiziaren Aurkako II. Martxa" hartuko du ekainaren 14an
Antolatzaileek espero dute 2.500 pertsona baino gehiago batzea hitzordu solidario horretan. Haren helburua izango da bizi-ohitura osasungarriak sustatzea, hala nola minbiziaren prebentzioaren eta ikerketaren garrantziaz kontzientziatzea, bereziki gizonezkoak.
Minbiziaren aurkako martxa solidarioaren bigarren edizioa burutuko da Bilbon ekainaren 14an, Minbiziaren Aurkako Bizkaiko Elkarteak antolatuta. Ekimen horri esker, bizi-ohitura osasungarriak sustatuko dira eta, era berean, herritarrak sentsibilizatuko dira prebentzioaren eta ikerketa onkologikoaren garrantziarekiko, prostatako minbiziaren esparruan batez ere.
Ekitaldiaren babesle nagusia Iberdrola España da, hala nola hainbat erakunde publiko eta pribatu, eta Bilboko Guggenheim Museoaren zabalgunean izango du abiapuntu eta helmuga. Gune horretan, lau kilometro inguru egingo dituzte oinez parte-hartzaileek, 10:30etik 13:30era. Gainera, antolatzaileek azaldu dutenez, bide hori adin guztietarako aproposa izango da, irisgarria eta oztopo arkitektonikorik gabekoa.
Tumore ohikoena
Lehen edizioan milaka parte-hartzaile bildu ziren, eta aurten ere 2.500 izen-emate baino gehiago egingo direlakoan daude antolatzaileak. Aurten, baina, prostatako minbizian jarriko du arreta elkartasun jardunaldi horrek, hori baita gizonen artean gehien agertzen den tumorea. Halaber, haien artean, minbiziak eragindako hirugarren heriotza-kausa da, biriketako eta kolon-ondesteko minbiziaren atzetik. Espainiako Minbiziaren Informazio Epidemiologikoko Sistemak (SIEC) emandako azken datuen arabera, 2023an 1.800 prostata kasu berri inguru diagnostikatu ziren EAEn.
Testuinguru horretan, Minbiziaren Aurkako Bizkaiko Elkarteko presidente María Milagrosa Gullónek azpimarratu du ikerketa funtsezkoa dela diagnostiko-metodo eta tratamendu eraginkorragoak garatzeko. Hori dela-eta, CIC bioGUNE eta Euskal Herriko Unibertsitatea prostatako minbiziari buruz garatzen ari diren sei ikerketa-proiekturi laguntzen dihardu Bizkaiko Elkarteak, 800.000 eurotik gorako inbertsioarekin, Gullónek adierazi zuenez martxaren aurkezpenean.
Prostatako minbizia
- Zenbakiak: 1.739 diagnostiko Euskadin 2023an.
- Arrisku faktoreak:
- Adina: Intzidenzia 50 urtetik aurrera areagotzen da.
- Aldaketa genetikoak: BRCA1 eta BRCA2 geneen mutazioek arriskua areagotu dezakete.
- Familia-aurrekariak: Kasuen %10ek herentziazko osagai bat dute.
- Dieta: Koipe, haragi gorri eta esneki asko duten dietek arriskua areagotu dezakete.
- Diagnostikoa:
- Euskadin prostatako minbizia goiz detektatzeko programa bat ezartzeko azterlan pilotu batean aurrerapausoak ematen ari dira.
- Diagnostikoa egiteko hainbat proba erabil daitezke: ondeste-ukimena, PSA proba, etab.
- Ikerketa: Bizkaiko Minbiziaren Aurkako Elkarteak 6 proiektu sustatzen ditu egun, 2 ikerketa-zentrotan. Guztira, 814.810,70 euroko inbertsioa.
Izen-emateak
Martxa honetan parte hartu nahi duten guztiek AECCren webgunearen bidez eman beharko dute izena, eskuragarri dauden 2.500 dortsalak agortu baino lehen. Dortsalok 8 eta 10 euro arteko prezioa izango dute, eta erosleak kamiseta bat eta hornidura osasuntsu bat jasotzeko eskubidea izango du. Bestalde, topaketan parte hartu ezin dutenek, baina lagundu nahi dutenek, zero lerroko dortsalak eskuratu ahal izango dituzte.
Eguna borobiltzeko, herritar guztiei zuzendutako jarduera eta informazio gune bat jarriko dute martxaren antolatzaileek, prebentzio eta detekzio goiztiarreko mezuak indartzeko tailer, erakusketa, jolas eta dibulgazio-gune ezberdinak eskainiko dituenak.
Zure interesekoa izan daiteke
Errugabe jo ditu epaileak Zestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik epaitutako seiak
Joan den abenduan egin zen epaiketa. Gizonezko batek haren bikotekide ohiari eta beste bost herritarri osotasun moralaren aurkako delitua leporatu zien, espetxe zigor eta isunak eskatuz. Akusatuetako lau neskaren lagunak dira, eta bostgarrena, egun Zestoako alkate den Mikel Arregi. Epaileak absolbitu egin ditu guztiak
Arazoak errepideetan: Bi istripu trafikoa zailtzen ari dira Bilbo inguruan
Ezbeharrak Barakaldoko Bi-19 errepidean eta Basauriko A-8 autobidean gertatu dira.
Konponduta daude Lasarte-Orian eta Abanton izandako trafiko eragozpenak
Ostiral goizeko lehen ordua konplikatua izan da euskal errepide sareko puntu askotan, istripuak izan baitira han eta hemen, baina egoera bere onera itzuli da jada denean.
Emakume bat atxilotu eta bi ikerketapean dituzte Gipuzkoan adinekoei bitxiak lapurtu eta 11.000 euro baino gehiagoren truke saltzeagatik
Atxilotutako emakumeak zaintzaile gisa egiten zuen lan adinekoen egoitzetan eta etxebizitzetan, eta bertan lapurtzen omen zituen bitxiak. Ertzaintzak pieza ugari berreskuratu ditu Azpeitian egindako miaketa batean.
Debekuaren aurrean, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaintzeko "lanean" ari dela esan du Euskal Udalekuak elkarteak
Elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu die "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri ostean Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean mezua partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.
"Bizi Natura" saioaren unerik onenak: 2026ko ekainaren 4a, osteguna
Urdaibaiko biosferan paratutako kamerek irudi ikusgarriak utzi dizkigute beste behin. Oraingo honetan, azeri kumeak ikus ditzakegu jolasean, ardien begiradapean. Hainbat hegaztiren egunerokoa ere jarrai daiteke: koartzatxoa txitekin habian, beltzaran bat, hegazti harrapakari bat eta okil handiak.
Arabako Aldundiak Sarrea elkartea zigortu du eta baimena ukatu dio horren ordez Bernedoko udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa elkarteari
9.000 euroko isuna ezarri dio Sarrea elkarteari, bai eta 3 urtez dirulaguntza publikorik jasotzeko dekua eta 3 urtez adin txikikoekin aisialdiko jarduerak antolatu edo egiteko inhabilitazioa ere. Sarrearen ordez udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa Kultur Elkarteari atzera bota dio baimen eskaera, Sarrearen inhabilitazioa saihesteko entitate instrumental gisa funtzionatzea leporatuta, lege-iruzurra litzatekeelako.
Arratsaldean emango diete azken agurra Elgoibarren istripuz hildako bost foruzainei
Hildako bost gizonezkoren aldeko hileta elizkizuna 19:00etan izango da, Iruñeko Katedralean.
Albiste izango dira: Bernedoko udalekua, hildako foruzainen aldeko hileta eta Tilda Swintonen performancea Guggenheim museoan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.