MARCHA SOLIDARIA
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La capital vizcaína acogerá la “II Bilbao en Marcha Contra el Cáncer” el próximo 14 de junio

Esta cita solidaria espera reunir a más de 2 500 personas con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y concienciar sobre la importancia de la prevención y la investigación del cáncer, en especial entre la población masculina.

Participantes en la primera edición de la marcha, en 2025. AECC
Euskaraz irakurri: Bilbok "Minbiziaren Aurkako II. Martxa" hartuko du ekainaren 14an
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EITB

Última actualización

Bilbao se prepara para acoger la segunda edición de la marcha solidaria “Bilbao en Marcha Contra el Cáncer” el próximo 14 de junio, una iniciativa organizada por la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia que busca promover hábitos de vida saludables y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la investigación oncológica, con especial atención al cáncer de próstata.

La cita, que cuenta con el patrocinio principal de Iberdrola España y el respaldo de diversas entidades públicas y privadas, tendrá como punto de salida y llegada la explanada del Museo Guggenheim de Bilbao. Desde allí, los participantes recorrerán aproximadamente cuatro kilómetros a pie, entre las 10:30 y las 13:30 horas, en un itinerario accesible para todas las edades y sin barreras arquitectónicas.

Mapa del recorrido de la II Marcha Solidaria

Tumor más frecuente

Tras congregar a miles de participantes en su primera edición, la organización espera superar este año las 2 500 inscripciones y volver a llenar las calles de Bilbao en una jornada de solidaridad que este año pone el foco en el cáncer de próstata. Precisamente este es el tumor más frecuente entre los hombres y la tercera causa de mortalidad por cáncer, solo por detrás de los tumores de pulmón y colorrectales: según los últimos datos disponibles en el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España, en 2023 se diagnosticaron cerca de 1 800 nuevos casos en Euskadi.

En ese contexto, la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, María Milagrosa Gullón, insiste en que la investigación es clave para desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y tratamientos más eficaces, y durante la presentación de la marcha señaló que la entidad mantiene actualmente el apoyo a seis proyectos de investigación sobre cáncer de próstata desarrollados por CIC bioGUNE y la Universidad del País Vasco, con una inversión superior a los 800 000 euros.

Cáncer de próstata

  • Cifras: 1 739 nuevos casos en Euskadi en 2023.
  • Factores de riesgo:
    • Edad: Su incidencia aumenta a partir de los 50 años.
    • Cambios genéticos: Mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 pueden aumentar el riesgo. 
    • Antecedentes familiares: Un 10% de los casos presentan un componente hereditario. 
    • Dietas con alto contenido en grasas, carnes rojas y productos lácteos podrían aumentar el riesgo. 
  • Diagnóstico:
    • En Euskadi se está avanzando en la realización de un estudio piloto para la implantación de un programa de detección precoz. 
    • Existen distintas pruebas que pueden ser utilizadas para su diagnóstico: tacto rectal, prueba PSA, etc.
  • Investigación: La AECC de Bizkaia apoya actualmente 6 proyectos en 2 centros de investigación, con una inversión de  814 810,70 €.

Inscripciones

Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esta marcha deberán realizar su inscripción a través de la página de la AECC antes de que se agoten los 2.500 dorsales disponibles. La adquisición de estos, cuyo precio oscila entre los 8 y los 10 euros, dará derecho asimismo a recibir una camiseta conmemorativa y un avituallamiento saludable. Por otro lado, quienes no puedan participar en el encuentro, pero quieran colaborar con el mismo, podrán adquirir dorsales de fila cero a cambio de una donación.  

Además, la jornada incluirá también una zona de actividades e información dirigida a todos los públicos, con talleres, exposiciones, juegos y espacios divulgativos destinados a reforzar los mensajes de prevención y detección precoz.

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