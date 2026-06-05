La capital vizcaína acogerá la “II Bilbao en Marcha Contra el Cáncer” el próximo 14 de junio

Bilbao se prepara para acoger la segunda edición de la marcha solidaria “Bilbao en Marcha Contra el Cáncer” el próximo 14 de junio, una iniciativa organizada por la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia que busca promover hábitos de vida saludables y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la investigación oncológica, con especial atención al cáncer de próstata.

La cita, que cuenta con el patrocinio principal de Iberdrola España y el respaldo de diversas entidades públicas y privadas, tendrá como punto de salida y llegada la explanada del Museo Guggenheim de Bilbao. Desde allí, los participantes recorrerán aproximadamente cuatro kilómetros a pie, entre las 10:30 y las 13:30 horas, en un itinerario accesible para todas las edades y sin barreras arquitectónicas.