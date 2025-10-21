ARABAKO ERRIOXA
Tim Atkin ardoaren 'influencer'-a Remelluri upategian dago dastaketa esklusibo batean

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Sare sozialetan arrakasta handia duen adituak Arabako Errioxako 140 upeltegi zeharkatuko ditu, urteko txosten entzutetsua egiteko. Txosten horretan oinarritzen dira upategi eta kontsumitzaile asko nora joan edota zer erosi erabakitzeko garaian.

Errioxako Ardoa Arabako Errioxa Araba Gizartea

