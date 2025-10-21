Hernani
Hernanin ez da Errege Kabalgatarik izango 2026an, 25 urtean aurrenekoz

Orain arte Berriak udalerriko Merkatarien Elkartearen laguntzarekin ekitaldia antolatzen zuen boluntario taldeak, "etapa honi amaiera ematea" erabaki du, ezinezko ikusten duelako tradizioarekin jarraitu ahal izatea "egungo baldintzetan".

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hernanin ez da Errege Kabalgatarik izango 2026an, 25 urtean lehen aldiz, Berriak udalerriko Merkatarien Elkarteak jakinarazi duenez. Elkarte horren laguntzarekin orain artea ekitaldia antolatzeaz arduartzen zen boluntario taldeak, "etapa honi amaiera ematea" erabaki du.

BERRIAk ohar batean adierazi duenez, "azken 24 urteetan, Hernaniko boluntario talde baten konpromisoari, ilusioari eta ahaleginari esker izan da posible Kabalgata".

Talde horrek, aipatutako elkartearen babesarekin, errealitate bihurtu du "herritar askok gogoz itxaroten zuten ekitaldi hau, urtero, urtarrilaren 5ean kaleak magiaz betez". Bi hamarkada baino gehiagoko lanaren ostean, boluntarioek etapa horri amaiera ematea erabaki dute.

Berriak-ek "eskuzabaltasunez egindako lana eta Hernaniko bizitza kulturalari eta sozialari egindako ekarpen izugarria" eskertu ditu. "Haien ahalegina funtsezkoa izan da haur askok emozioz bizi ahal izan dezaten Errege Magoen etorrera Hernanira", azpimarratu dute.

Azkenik, iturri berberek adierazi dutenez, jakitun dira "tradizio horrek gure udalerrian duen garrantziaz", baina "egungo baldintzetan ezin da horrekin jarraitu".

 

