La localidad guipuzcoana de Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026, por primera vez en 25 años, según ha informado la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak. El grupo de personas voluntarias que llevaba a cabo este evento, con la colaboración de la asociación, ha decidido "poner fin a esta etapa".



En un comunicado, desde Berriak han indicado que "durante los últimos 24 años, la Cabalgata ha sido posible gracias al compromiso, la ilusión y el esfuerzo de un grupo de personas voluntarias de Hernani".



Este grupo, con el respaldo de la citada asociación, ha hecho realidad este evento "muy esperado por la ciudadanía, llenando de magia las calles cada 5 de enero". Tras más de dos décadas de dedicación estas personas voluntarias han decidido poner fin a esta etapa.



Desde Berriak han agradecido su "trabajo desinteresado y su enorme entrega a la vida cultural y social de Hernani". "Su esfuerzo ha sido fundamental para que muchas niñas y niños hayan podido vivir con emoción la llegada de los Reyes Magos a Hernani", han subrayado.



Finalmente, las mismas fuentes han indicado que son conscientes de "la importancia que esta tradición tiene en nuestro municipio", pero "en las condiciones actuales no es posible continuar con ella".