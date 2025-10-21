Hernani
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026, por primera vez en 25 años

El grupo de personas voluntarias que llevaba a cabo este evento, con la colaboración de la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak, ha decidido "poner fin a esta etapa", al no poder continuar con la tradición "en las condiciones actuales".
Euskaraz irakurri: Hernanik ez du izango Errege Kabalgatarik 2026an, lehen aldiz 25 urtean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La localidad guipuzcoana de Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026, por primera vez en 25 años, según ha informado la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak. El grupo de personas voluntarias que llevaba a cabo este evento, con la colaboración de la asociación, ha decidido "poner fin a esta etapa".

En un comunicado, desde Berriak han indicado que "durante los últimos 24 años, la Cabalgata ha sido posible gracias al compromiso, la ilusión y el esfuerzo de un grupo de personas voluntarias de Hernani".

Este grupo, con el respaldo de la citada asociación, ha hecho realidad este evento "muy esperado por la ciudadanía, llenando de magia las calles cada 5 de enero". Tras más de dos décadas de dedicación estas personas voluntarias han decidido poner fin a esta etapa.

Desde Berriak han agradecido su "trabajo desinteresado y su enorme entrega a la vida cultural y social de Hernani". "Su esfuerzo ha sido fundamental para que muchas niñas y niños hayan podido vivir con emoción la llegada de los Reyes Magos a Hernani", han subrayado.

Finalmente, las mismas fuentes han indicado que son conscientes de "la importancia que esta tradición tiene en nuestro municipio", pero "en las condiciones actuales no es posible continuar con ella".

Hernani Gipuzkoa Navidad Reyes Magos Sociedad

Más noticias sobre sociedad

PUESTA DE SOL DESDE BIDART iluntzea
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

GMT 0, +1 o +2: ¿Qué uso horario le corresponde a Euskal Herria?

En 1884 se estableció un sistema horario estándar que llega hasta nuestros días, partiendo el planeta en 24 husos horarios diferentes. Tanto España como Francia sincronizaron sus relojes en la zona que les correspondía: GMT 0. Las cosas cambiaron después de la Guerra Civil cuando ambos estados adquirieron el uso horario GMT+1 para coincidir con Berlín, y añaden, además, una hora más en verano.

Cargar más