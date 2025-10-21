Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026, por primera vez en 25 años
La localidad guipuzcoana de Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026, por primera vez en 25 años, según ha informado la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak. El grupo de personas voluntarias que llevaba a cabo este evento, con la colaboración de la asociación, ha decidido "poner fin a esta etapa".
En un comunicado, desde Berriak han indicado que "durante los últimos 24 años, la Cabalgata ha sido posible gracias al compromiso, la ilusión y el esfuerzo de un grupo de personas voluntarias de Hernani".
Este grupo, con el respaldo de la citada asociación, ha hecho realidad este evento "muy esperado por la ciudadanía, llenando de magia las calles cada 5 de enero". Tras más de dos décadas de dedicación estas personas voluntarias han decidido poner fin a esta etapa.
Desde Berriak han agradecido su "trabajo desinteresado y su enorme entrega a la vida cultural y social de Hernani". "Su esfuerzo ha sido fundamental para que muchas niñas y niños hayan podido vivir con emoción la llegada de los Reyes Magos a Hernani", han subrayado.
Finalmente, las mismas fuentes han indicado que son conscientes de "la importancia que esta tradición tiene en nuestro municipio", pero "en las condiciones actuales no es posible continuar con ella".
Más noticias sobre sociedad
Cae una banda criminal que distribuía droga en Euskadi y otras comunidades
Además, también se han incautado 600 kilogramos de hachís y 1,5 kilos de cocaína, en tanto que se han intervenido 12 vehículos, cinco de los cuales estaban dotados de sistemas de caleteados y seguridad muy complejos. La organización, asentada en Madrid y Toledo, distribuía droga en todo el país, especialmente en la CAV, La Rioja, Castilla y León y Asturias.
La app de citas Tinder, ya disponible en euskera
La conocida app para conocer gente y ligar suma ya 60 idiomas, entre ellos, el euskera, el catalán y el gallego.
Dos detenidos por robar mediante el "abrazo cariñoso" en Tudela
Un hombre y una mujer de 24 y 25 años, residentes en Cataluña, han sido detenidos en La Rioja como presuntos autores de cinco delitos de hurto mediante el método del "abrazo cariñoso" en Tudela (Navarra) y varias localidades de La Rioja; y una tentativa de robo con violencia y un allanamiento de morada en Cantabria.
Bilbao, Pamplona y Donostia, entre las ciudades con menos viviendas okupadas en venta del Estado
Según un estudio de idealista, solo el 1 % de las viviendas en venta en Bilbao y el 1,7 % en Donostia-San Sebastián se encuentran ‘okupadas’, muy por debajo de la media estatal del 3 %. En el conjunto de España, más de 23.000 inmuebles reconocen estar afectados por este fenómeno.
Renfe recupera a partir de mañana la totalidad del servicio de la línea de Cercanías Bilbao-Santurtzi
Tras el incendio en la catenaria ocurrido el pasado 23 de septiembre, mañana se volverán a ofrecer las frecuencias habituales desde el inicio del servicio a las 5:02 horas.
Paso decisivo en la renovación del barrio bilbaíno de Olabeaga: el tren se soterrará y se construirán 600 viviendas
Tras más de dos décadas de espera, el proyecto de regeneración de Olabeaga acelera su tramitación. Bilbao Ría 2000 aprobará antes de que finalice el año los pliegos para integrar el trazado ferroviario y para el concurso de ordenación urbana del barrio.
"No lo necesitamos, no lo queremos": ciudadanos se manifiestan frente al GOe de San Sebastián
Una plataforma vecinal y diferentes asociaciones han protestado por la construcción de la nueva sede del Basque Culinary Center (BCC) en San Sebastián, durante la inauguración del GOe (Gastronomy Open Ecosystem), que aglutina la actividad de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico.
GMT 0, +1 o +2: ¿Qué uso horario le corresponde a Euskal Herria?
En 1884 se estableció un sistema horario estándar que llega hasta nuestros días, partiendo el planeta en 24 husos horarios diferentes. Tanto España como Francia sincronizaron sus relojes en la zona que les correspondía: GMT 0. Las cosas cambiaron después de la Guerra Civil cuando ambos estados adquirieron el uso horario GMT+1 para coincidir con Berlín, y añaden, además, una hora más en verano.
Queda oficialmente inaugurado el GOe, el nuevo laboratorio de innovación de Basque Culinary Center
Expertos y profesionales de la gastronomía han acudido hoy, lunes, a la inauguración oficial de la nueva sede de Basque Culinary Center. Este centro universitario y de investigación está situado en el barrio donostiarra de Gros y presume de un espíritu rompedor en fondo y forma.