XXV. Zientzia Astea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zientzia Asteak bere 25. urteurrena ospatuko du, adin guztientzako doako 200 jarduerarekin

Urriaren 22an irekiko da EAEko hiru hiriburuetako eta Barakaldoko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azaroaren 5ean, Zientzia Astea ekimenak 25. urteurrena hasiko du, eta adin guztientzat izango diren 200 jarduera inguru eskainiko ditu doan Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Barakaldon.

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) "programazio oso berezia" prestatu du urteurren honetarako: 40 txoko, 75 tailer, 10 ibilbide didaktiko, 20 bakarrizketa zientifiko, zortzi erakusketa eta hamaika hitzaldi. 'Plastikorik gabeko planeta baterako zientzia' lelopean egongo da martxan Zientzia Astea, azaroaren 5etik 9ra bitarte.

EHUren esanetan, "modu atsegin eta dibertigarrian azken ikerketa zientifikoak eskuragarri izango dira". Bertan, 'Oceanus plasticus' proiektuaren jarduerak nabarmentzen dira, gaueko ikuskizun bisuala eta Bizkaia Aretoan "imajinatutako itsas hondo batean murgiltzeko esperientzia bat" barne hartuta.

Gainera, Lucia Revuelta Junk Kouture moda jasangarriko nazioarteko lehiaketako finalista gaztearen esperientzia ezagutu ahal izango da.

Haurrek "abentura kuantiko batez" gozatu ahal izango dute Bilbon eta Gasteizen, eta Donostian, berriz, Aytami Soto dibulgatzaileak magia eta kimika uztartuko ditu 'Historiako aurkikuntzarik handiena' lanean.

Aurten ere, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleek txoko eta tailerrak bisitatuko dituzte eskola ordutegiaren barruan. Argazki Geologikoen XVII. Lehiaketa ere egingo da, eta parte hartzeko epea zabalik dago oraindik.

Urriaren 22an irekiko da Bilboko, Donostiako eta Gasteizko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea, Zientzia Astearen webgunearen bidez. Gainerako jarduerak sarrera librekoak dira, lekuak bete arte. Barakaldoko egoitzarako erreserbak urriaren 27tik aurrera egin ahal izango dira, Barakaldoko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez, telefonoz eta udalerriko kultur etxe eta gizarte etxeetan.

 

Gasteiz Bilbo Barakaldo Donostia Gizartea EHU

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu