Zientzia Asteak bere 25. urteurrena ospatuko du, adin guztientzako doako 200 jarduerarekin
Urriaren 22an irekiko da EAEko hiru hiriburuetako eta Barakaldoko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea.
Azaroaren 5ean, Zientzia Astea ekimenak 25. urteurrena hasiko du, eta adin guztientzat izango diren 200 jarduera inguru eskainiko ditu doan Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Barakaldon.
Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) "programazio oso berezia" prestatu du urteurren honetarako: 40 txoko, 75 tailer, 10 ibilbide didaktiko, 20 bakarrizketa zientifiko, zortzi erakusketa eta hamaika hitzaldi. 'Plastikorik gabeko planeta baterako zientzia' lelopean egongo da martxan Zientzia Astea, azaroaren 5etik 9ra bitarte.
EHUren esanetan, "modu atsegin eta dibertigarrian azken ikerketa zientifikoak eskuragarri izango dira". Bertan, 'Oceanus plasticus' proiektuaren jarduerak nabarmentzen dira, gaueko ikuskizun bisuala eta Bizkaia Aretoan "imajinatutako itsas hondo batean murgiltzeko esperientzia bat" barne hartuta.
Gainera, Lucia Revuelta Junk Kouture moda jasangarriko nazioarteko lehiaketako finalista gaztearen esperientzia ezagutu ahal izango da.
Haurrek "abentura kuantiko batez" gozatu ahal izango dute Bilbon eta Gasteizen, eta Donostian, berriz, Aytami Soto dibulgatzaileak magia eta kimika uztartuko ditu 'Historiako aurkikuntzarik handiena' lanean.
Aurten ere, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleek txoko eta tailerrak bisitatuko dituzte eskola ordutegiaren barruan. Argazki Geologikoen XVII. Lehiaketa ere egingo da, eta parte hartzeko epea zabalik dago oraindik.
Urriaren 22an irekiko da Bilboko, Donostiako eta Gasteizko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea, Zientzia Astearen webgunearen bidez. Gainerako jarduerak sarrera librekoak dira, lekuak bete arte. Barakaldoko egoitzarako erreserbak urriaren 27tik aurrera egin ahal izango dira, Barakaldoko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez, telefonoz eta udalerriko kultur etxe eta gizarte etxeetan.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gidabaimena 17 urtetik aurrera atera ahal izango da
Hori bai, esperientzia duen heldu batekin joan beharko dute adinez nagusi izan arte. Europak gaur onartu du gidabaimenen inguruko araudi berria, eta adinarena da aldaketa nagusienetako bat. Orain, estatukideek hiru urtera arteko epea izango dute, euren legedira egokitzeko.
Tim Atkin ardoaren 'influencer'-a Remelluri upategian dago dastaketa esklusibo batean
Sare sozialetan arrakasta handia duen adituak Arabako Errioxako 140 upeltegi zeharkatuko ditu, urteko txosten entzutetsua egiteko. Txosten horretan oinarritzen dira upategi eta kontsumitzaile asko nora joan edota zer erosi erabakitzeko garaian.
Mohamedek Erandioko bizilagunen babesa eta elkartasuna jaso du
Mohamed Dien senegaldarra lapurreta baten biktima izan zen joan den urriaren 9an. Bi emakumek, bankutik atera berri zituen eta Afrikako familiari bidali behar zizkion, 3500 euro lapurtu zizkioten. Erandioko bizilagunak diru-bilketa bat egiten ari dira Mohamedi laguntzeko.
Gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin du Osakidetzak, kutsatzeen kurba aurreratu daitekeela ohartarazita
Osasun Sailak jakinarazi duenez, azken asteotan gripe kasuen "gorakada nabarmena" atzeman dute, bereziki, Bizkaian, eta horrek "kurba epidemiologikoa aurreratu daitekeela iradokitzen du".
Euskadiko hiriburuak Gabonetarako prestatzen hasi dira
Bi hilabete eta hiru egun geratzen dira Gabonetarako, baina euskal hiriburuak hasiak dira jada Gabonetako apaingarriekin kaleak atontzen. Gasteizen Floridako Jaiotza jartzen ari dira, eta gainerako hiriburuetan, argiak eta Gabonetako zuhaitzak.
Hernanin ez da Errege Kabalgatarik izango 2026an, 25 urtean aurrenekoz
Orain arte Berriak udalerriko Merkatarien Elkartearen laguntzarekin ekitaldia antolatzen zuen boluntario taldeak, "etapa honi amaiera ematea" erabaki du ezinezko ikusten duelako tradizioarekin jarraitu ahal izatea "egungo baldintzetan".
EAEn eta beste erkidego batzuetan droga banatzen zuen talde kriminal bat desegin dute
Gainera, 600 kilo haxix, 1,5 kilo kokaina eta 12 ibilgailu atzeman dituzte. Horietatik bostek segurtasun-sistema oso konplexuak zituzten. Erakundea Madrilen eta Toledon zegoen finkatuta eta Estatu osoan banatzen zuen droga, bereziki EAEn, Errioxan, Gaztela eta Leonen eta Asturiasen.
Tinder ligatzeko aplikazioa, euskaraz eskuragarri
Jendea ezagutzeko eta ligatzeko aplikazio ezagunak 60 hizkuntzatan ematen du zerbitzua, horien artean, euskara, katalana eta galegoa.
Bi lagun atxilotu dituzte, Tuteran besarkadaren metodoa erabiliz lapurreta egiteagatik
Katalunian bizi diren 24 eta 25 urteko gizon-emakume bana atxilotu dute Errioxan, hainbat delitu leporatuta; besteak beste, Tuteran (Nafarroa) eta Errioxako hainbat herritan besarkadaren metodoaren bidez bost lapurreta egitea, Kantabrian indarrezko lapurreta-saiakera bat egitea, eta etxe batean indarrez sartzea.