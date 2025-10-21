GRIPEAREN AURKAKO KANPAINA
Gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin du Osakidetzak, kutsatzeen kurba aurreratu daitekeela ohartarazita

Osasun Sailak jakinarazi duenez,  azken asteotan gripe kasuen "gorakada nabarmena" atzeman dute, bereziki, Bizkaian, eta horrek, "kurba epidemiologikoa aurreratu daitekeela iradokitzen du". 

vacuna txertoa gripe osakidetza vitoria gasteiz
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Osakidetzak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, kutsatzeen kurba aurreratuko delakoan; izan ere, azken astean, batez ere Bizkaian, kasuen "gorakada handia" izan da.

Joan den urriaren 6an Osakidetzak gripearen aurkako txertaketa kanpainahasi zuenetik, 202 015 pertsona immunizatu dituzte dagoeneko EAEn, eta 80.000 gehiago deitu dituzte datozen egunetan seruma jasotzeko. Osasun Sailak gogorarazi du "garrantzitsua dela lehenbailehen babestea" arnas gaixotasun horien aurrean, bereziki pertsona kalteberen aurrean, horiek baitira kutsatuz gero konplikazio handienak izan ditzaketenak.



Osakidetzak gogorarazi duenez, "txertoa da osasunean konplikazioak prebenitzeko modurik onena , eta lehenbailehen egitera animatu dute, datozen asteetan gripearen eragina pixkanaka handitzea espero baita ".

Emandako datuen arabera, egoera epidemiologikoaren analisi konparatiboak aurreikusten du kutsatzeen kurba aurreratuko dela, azken astean "kasuen gorakada handia"gertatu baita: en ospitaleetan, kanpainaren bigarren astean, detektatutako gripe-kasuen kopuruak gora egin du (506) aurreko kanpainekin alderatuta (166 kasu 2024an eta 105 kasu 2023an). Kanpainako lehen hiru asteetan metatutako kasuen kopurua kontuan hartuz gero (1120 kasu), egoitzetako lehena barne, aurreko bi kanpainak baino nabarmen handiagoa da (410 kasu 24 eta 331 kasu lehen hiru asteetan), eta horrek kasuen kurba epidemiologikoa aurreratzea iradokitzen du.

Era berean, ospitaleratzeen kopurua handiagoa da 2024an erregistratutakoak baino. Zehazki, kanpainan 131 ospitaleratze izan dira ospitaleetan gripearen ondorioz, eta kopuru hori azaroaren erdialdera iritsi zen.



Osakidetzak hitzorduahartzea gomendatzen du, bai telefonoaren bidez erreferentziako osasun-zentrora deituta, bai webgunearenbidez. Urrian, lehentasuna emango zaio xede-biztanleriaren gripearen aurkako txertaketari.

Kanpaina 60 urte edo gehiagoko pertsonei zuzenduta dago; 6 hilabete eta 5 urte bitarteko haurrei (59 hilabete arte); immunosupresioa duten edo patologia kronikoren bat (biriketakoa, bihotzekoa, diabetesa) duten pertsonei; eta haurdun dauden emakumeei. 

Xede-populazioari txertoa jarri ondoren, azaroaren hasieran gainerako herritarrei irekiko zaie hitzordua. 

 

