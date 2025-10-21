Gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin du Osakidetzak, kutsatzeen kurba aurreratu daitekeela ohartarazita
Osasun Sailak jakinarazi duenez, azken asteotan gripe kasuen "gorakada nabarmena" atzeman dute, bereziki, Bizkaian, eta horrek, "kurba epidemiologikoa aurreratu daitekeela iradokitzen du".
Osakidetzak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, kutsatzeen kurba aurreratuko delakoan; izan ere, azken astean, batez ere Bizkaian, kasuen "gorakada handia" izan da.Joan den urriaren 6an Osakidetzak gripearen aurkako txertaketa kanpainahasi zuenetik, 202 015 pertsona immunizatu dituzte dagoeneko EAEn, eta 80.000 gehiago deitu dituzte datozen egunetan seruma jasotzeko. Osasun Sailak gogorarazi du "garrantzitsua dela lehenbailehen babestea" arnas gaixotasun horien aurrean, bereziki pertsona kalteberen aurrean, horiek baitira kutsatuz gero konplikazio handienak izan ditzaketenak.
Osakidetzak gogorarazi duenez, "txertoa da osasunean konplikazioak prebenitzeko modurik onena , eta lehenbailehen egitera animatu dute, datozen asteetan gripearen eragina pixkanaka handitzea espero baita ".
Emandako datuen arabera, egoera epidemiologikoaren analisi konparatiboak aurreikusten du kutsatzeen kurba aurreratuko dela, azken astean "kasuen gorakada handia"gertatu baita: en ospitaleetan, kanpainaren bigarren astean, detektatutako gripe-kasuen kopuruak gora egin du (506) aurreko kanpainekin alderatuta (166 kasu 2024an eta 105 kasu 2023an). Kanpainako lehen hiru asteetan metatutako kasuen kopurua kontuan hartuz gero (1120 kasu), egoitzetako lehena barne, aurreko bi kanpainak baino nabarmen handiagoa da (410 kasu 24 eta 331 kasu lehen hiru asteetan), eta horrek kasuen kurba epidemiologikoa aurreratzea iradokitzen du.Era berean, ospitaleratzeen kopurua handiagoa da 2024an erregistratutakoak baino. Zehazki, kanpainan 131 ospitaleratze izan dira ospitaleetan gripearen ondorioz, eta kopuru hori azaroaren erdialdera iritsi zen.
Osakidetzak hitzorduahartzea gomendatzen du, bai telefonoaren bidez erreferentziako osasun-zentrora deituta, bai webgunearenbidez. Urrian, lehentasuna emango zaio xede-biztanleriaren gripearen aurkako txertaketari.
Kanpaina 60 urte edo gehiagoko pertsonei zuzenduta dago; 6 hilabete eta 5 urte bitarteko haurrei (59 hilabete arte); immunosupresioa duten edo patologia kronikoren bat (biriketakoa, bihotzekoa, diabetesa) duten pertsonei; eta haurdun dauden emakumeei.
Xede-populazioari txertoa jarri ondoren, azaroaren hasieran gainerako herritarrei irekiko zaie hitzordua.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Euskal hiriburuak Gabonetarako prestatzen hasi dira
Bi hilabete eta hiru egun geratzen dira Gabonetarako, baina euskal hiriburuak hasiak dira jada Gabonetako apaingarriekin kaleak atontzen. Gasteizen Floridako Jaiotza jartzen ari dira, eta gainerako hiriburuetan, argiak eta Gabonetako zuhaitzak.
Hernanin ez da Errege Kabalgatarik izango 2026an, 25 urtean aurrenekoz
Orain arte Berriak udalerriko Merkatarien Elkartearen laguntzarekin ekitaldia antolatzen zuen boluntario taldeak, "etapa honi amaiera ematea" erabaki du, ezinezko ikusten duelako tradizioarekin jarraitu ahal izatea "egungo baldintzetan".
EAEn eta beste erkidego batzuetan droga banatzen zuen talde kriminal bat desegin dute
Gainera, 600 kilo haxix, 1,5 kilo kokaina eta 12 ibilgailu atzeman dituzte. Horietatik bostek segurtasun-sistema oso konplexuak zituzten. Erakundea Madrilen eta Toledon zegoen finkatuta eta Estatu osoan banatzen zuen droga, bereziki EAEn, Errioxan, Gaztela eta Leonen eta Asturiasen.
Tinder ligatzeko aplikazioa, euskaraz eskuragarri
Jendea ezagutzeko eta ligatzeko aplikazio ezagunak 60 hizkuntzatan ematen du zerbitzua, horien artean, euskara, katalana eta galegoa.
Bi lagun atxilotu dituzte, Tuteran besarkadaren metodoa erabiliz lapurreta egiteagatik
Katalunian bizi diren 24 eta 25 urteko gizon-emakume bana atxilotu dute Errioxan, hainbat delitu leporatuta; besteak beste, Tuteran (Nafarroa) eta Errioxako hainbat herritan besarkadaren metodoaren bidez bost lapurreta egitea, Kantabrian indarrezko lapurreta-saiakera bat egitea, eta etxe batean indarrez sartzea.
Bilbo, Iruñea eta Donostia, Estatuan etxebizitza okupatu gutxien salgai dituzten hirien artean
Idealistaren azterlan baten arabera, Bilbon salgai dauden etxebizitzen % 1 eta Donostiakoen % 1,7 baino ez daude "okupatuta", Estatuko batezbestekoaren (% 3) azpitik. Espainia osoan 23.000 higiezin baino gehiago daude egoera horretan.
Renfek Bilbo-Santurtzi aldiriko trenen zerbitzua osorik jarriko du martxan bihartik aurrera
Joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondoren, bihar ohiko maiztasunaz ibiliko dira berriro zerbitzua hasten denetik, 05:02tik, alegia.
Bilboko Olabeaga auzoa berritzeko urrats erabakigarria: trena lurperatu eta 600 etxebizitza eraikiko dira
Bi hamarkada baino gehiagoko itxaronaldiaren ondoren, Olabeaga biziberritzeko proiektuaren tramitazioa bizkortu egingo da. Bilbao Ría 2000k urtea amaitu baino lehen onartuko ditu trenbide-trazadura integratzeko eta auzoaren hiri-antolamenduko lehiaketarako agiriak.
"Ez dugu behar, ez dugu nahi": Donostiako Gastronomy Open Ecosystem ekimenaren aurrean manifestatu dira herritarrak
Auzotar plataforma batek eta hainbat elkartek protesta egin dute Basque Culinary Centerren (BCC) egoitza berriaren eraikinaren aurka, Donostian, zientzia, berrikuntza eta ekintzailetza gastronomikoa batzen dituen GOe (Gastronomy Open Ecosystem) ekimen estrategikoaren inaugurazioan.