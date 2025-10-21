Osakidetza llama a vacunarse contra la gripe ante un previsible adelanto de la curva de contagios
El Departamento de Salud ha constatado un "importante" aumento de casos en la última semana, especialmente en Bizkaia.
Osakidetza ha animado a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe ante la previsión de que la curva de contagios pueda adelantarse, dado que en la última semana, especialmente en Bizkaia, se ha dado un "importante" incremento de casos.
Desde que el pasado 6 de octubre Osakidetza inició la campaña de vacunación antigripal, 202 015 personas han sido ya inmunizadas en la CAV, y hay citadas 80 000 más para recibir el suero en los próximos días. El Departamento de Salud ha recordado "la importancia de protegerse cuanto antes" frente a estas enfermedades respiratorias, especialmente en personas vulnerables, que son las que mayores complicaciones pueden sufrir en caso de contagio.
Osakidetza recuerda que "la vacuna es la mejor manera de prevenir complicaciones en la salud, y han animado a hacerlo cuanto antes, ya que se espera que a lo largo de las próximas semanas la incidencia de la gripe vaya progresivamente en aumento".
Según los datos ofrecidos, el análisis comparativo de la situación epidemiológica hace prever un posible adelanto de la curva de contagios, ya que en la última semana se ha dado un "importante incremento de casos": en hospitales, en la segunda semana de campaña, se observa un incremento en el número de casos de gripe detectados (506) respecto a las campañas anteriores (166 en 2024 y 105 en 2023). Si se tiene en cuenta el número de casos acumulado en las tres primeras semanas de campaña (1120 casos), incluida la primera en residencias, es significativamente mayor a las dos campañas anteriores (410 en 24 y 331 en 23 en las tres primeras semanas), lo que sugiere un adelantamiento de la curva epidemiológica de casos.
También el número de ingresos es mayor a los registrados en 2024 por estas fechas. Concretamente, en lo que va de campaña ha habido 131 ingresos en hospitales como consecuencia de la gripe, una cifra que el año pasado se alcanzó a mediados de noviembre.
Osakidetza recomienda coger cita, bien a través del teléfono llamando al centro de salud de referencia, o a través de la web. Durante este mes de octubre se priorizará la vacunación frente a la gripe de la población diana.
Los colectivos a los que está dirigida la campaña en esta etapa son las personas de 60 o más años; población infantil entre 6 meses y 5 años (hasta 59 meses); las personas con inmunosupresión o que padecen algún tipo de patología crónica (de pulmón, corazón, diabetes); y las mujeres embarazadas.
Una vez vacunada la población diana, a principios de noviembre se abrirá la citación al resto de la población.
Más noticias sobre sociedad
Las capitales vascas empiezan a prepararse para la Navidad
Dos meses y tres días es lo que queda oficialmente para Navidad, pero las capitales vascas han empezado ya a decorar sus calles con adornos navideños. En Vitoria-Gasteiz ya están poniendo el Belén de la Florida y en el resto de capitales, las luces y árboles de Navidad.
Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026, por primera vez en 25 años
El grupo de personas voluntarias que llevaba a cabo este evento, con la colaboración de la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak, ha decidido "poner fin a esta etapa", al no poder continuar con la tradición "en las condiciones actuales".
Cae una banda criminal que distribuía droga en Euskadi y otras comunidades
Además, también se han incautado 600 kilogramos de hachís y 1,5 kilos de cocaína, en tanto que se han intervenido 12 vehículos, cinco de los cuales estaban dotados de sistemas de caleteados y seguridad muy complejos. La organización, asentada en Madrid y Toledo, distribuía droga en todo el país, especialmente en la CAV, La Rioja, Castilla y León y Asturias.
La app de citas Tinder, ya disponible en euskera
La conocida app para conocer gente y ligar suma ya 60 idiomas, entre ellos, el euskera, el catalán y el gallego.
Dos detenidos por robar mediante el "abrazo cariñoso" en Tudela
Un hombre y una mujer de 24 y 25 años, residentes en Cataluña, han sido detenidos en La Rioja como presuntos autores de cinco delitos de hurto mediante el método del "abrazo cariñoso" en Tudela (Navarra) y varias localidades de La Rioja; y una tentativa de robo con violencia y un allanamiento de morada en Cantabria.
Bilbao, Pamplona y Donostia, entre las ciudades con menos viviendas okupadas en venta del Estado
Según un estudio de idealista, solo el 1 % de las viviendas en venta en Bilbao y el 1,7 % en Donostia-San Sebastián se encuentran ‘okupadas’, muy por debajo de la media estatal del 3 %. En el conjunto de España, más de 23.000 inmuebles reconocen estar afectados por este fenómeno.
Renfe recupera a partir de mañana la totalidad del servicio de la línea de Cercanías Bilbao-Santurtzi
Tras el incendio en la catenaria ocurrido el pasado 23 de septiembre, mañana se volverán a ofrecer las frecuencias habituales desde el inicio del servicio a las 5:02 horas.
Paso decisivo en la renovación del barrio bilbaíno de Olabeaga: el tren se soterrará y se construirán 600 viviendas
Tras más de dos décadas de espera, el proyecto de regeneración de Olabeaga acelera su tramitación. Bilbao Ría 2000 aprobará antes de que finalice el año los pliegos para integrar el trazado ferroviario y para el concurso de ordenación urbana del barrio.
"No lo necesitamos, no lo queremos": ciudadanos se manifiestan frente al GOe de San Sebastián
Una plataforma vecinal y diferentes asociaciones han protestado por la construcción de la nueva sede del Basque Culinary Center (BCC) en San Sebastián, durante la inauguración del GOe (Gastronomy Open Ecosystem), que aglutina la actividad de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico.