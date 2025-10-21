Osakidetza llama a vacunarse contra la gripe ante un previsible adelanto de la curva de contagios

Osakidetza ha animado a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe ante la previsión de que la curva de contagios pueda adelantarse, dado que en la última semana, especialmente en Bizkaia, se ha dado un "importante" incremento de casos.

Desde que el pasado 6 de octubre Osakidetza inició la campaña de vacunación antigripal, 202 015 personas han sido ya inmunizadas en la CAV, y hay citadas 80 000 más para recibir el suero en los próximos días. El Departamento de Salud ha recordado "la importancia de protegerse cuanto antes" frente a estas enfermedades respiratorias, especialmente en personas vulnerables, que son las que mayores complicaciones pueden sufrir en caso de contagio.



Osakidetza recuerda que "la vacuna es la mejor manera de prevenir complicaciones en la salud, y han animado a hacerlo cuanto antes, ya que se espera que a lo largo de las próximas semanas la incidencia de la gripe vaya progresivamente en aumento".

Según los datos ofrecidos, el análisis comparativo de la situación epidemiológica hace prever un posible adelanto de la curva de contagios, ya que en la última semana se ha dado un "importante incremento de casos": en hospitales, en la segunda semana de campaña, se observa un incremento en el número de casos de gripe detectados (506) respecto a las campañas anteriores (166 en 2024 y 105 en 2023). Si se tiene en cuenta el número de casos acumulado en las tres primeras semanas de campaña (1120 casos), incluida la primera en residencias, es significativamente mayor a las dos campañas anteriores (410 en 24 y 331 en 23 en las tres primeras semanas), lo que sugiere un adelantamiento de la curva epidemiológica de casos.

También el número de ingresos es mayor a los registrados en 2024 por estas fechas. Concretamente, en lo que va de campaña ha habido 131 ingresos en hospitales como consecuencia de la gripe, una cifra que el año pasado se alcanzó a mediados de noviembre.



Osakidetza recomienda coger cita, bien a través del teléfono llamando al centro de salud de referencia, o a través de la web. Durante este mes de octubre se priorizará la vacunación frente a la gripe de la población diana.



Los colectivos a los que está dirigida la campaña en esta etapa son las personas de 60 o más años; población infantil entre 6 meses y 5 años (hasta 59 meses); las personas con inmunosupresión o que padecen algún tipo de patología crónica (de pulmón, corazón, diabetes); y las mujeres embarazadas.

Una vez vacunada la población diana, a principios de noviembre se abrirá la citación al resto de la población.