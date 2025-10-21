Gabonak
Euskal hiriburuak Gabonetarako prestatzen hasi dira

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Bi hilabete eta hiru egun geratzen dira Gabonetarako, baina euskal hiriburuak hasiak dira jada Gabonetako apaingarriekin kaleak atontzen. Gasteizen Floridako Jaiotza jartzen ari dira, eta gainerako hiriburuetan, argiak eta Gabonetako zuhaitzak.

Gabonak Gasteiz Bilbo Donostia Iruñea Gizartea

