Las capitales vascas empiezan a prepararse para la Navidad

Euskaraz irakurri: Euskal hiriburuak Gabonetarako prestatzen hasi dira

Dos meses y tres días es lo que queda oficialmente para Navidad, pero las capitales vascas han empezado ya a decorar sus calles con adornos navideños. En Vitoria-Gasteiz ya están poniendo el Belén de la Florida y en el resto de capitales, las luces y árboles de Navidad.

