Gidabaimena 17 urtetik aurrera atera ahal izango da

Hori bai, esperientzia duen heldu batekin joan beharko dute adinez nagusi izan arte. Europak gaur onartu du gidabaimenen inguruko araudi berria, eta adinarena da aldaketa nagusienetako bat. Orain, estatukideek hiru urtera arteko epea izango dute, euren legedira egokitzeko. 

 

Artxiboko irudia.
