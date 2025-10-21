El carné de conducir podrá sacarse desde los 17 años
Eso sí, tendrán que ir acompañados de un adulto con experiencia hasta que sean mayores de edad. Europa ha aprobado hoy la nueva normativa sobre los permisos de conducir, y, ahora, cada estado miembro tendrá de plazo hasta tres años para adaptar la norma a su legislación.
El Parlamento Europeo ha dado este martes el visto bueno a las nuevas normas europeas sobre el carné de conducir, que entre otras medidas abre la puerta a que jóvenes de 17 años puedan sacarse el carnet de conducir para automóviles, aunque tendrán que ir acompañados por un conductor con experiencia hasta que tengan los 18.
El voto de este martes en el pleno de la institución confirma el acuerdo al que los negociadores del Consejo y el Parlamento llegaron en marzo. Una vez concluyan los trámites, los países de la UE tendrán tres años para incorporar estas nuevas reglas a su derecho nacional y un año más para prepararse para aplicarlas.
Además de la reducción de la edad mínima para obtener el carnet de categoría B, se permite también que las personas de 18 años puedan conseguir el permiso para conducir camiones (categoría C) y que las de 21 años puedan conducir autobuses (categoría D), siempre que posean un certificado de competencia profesional. Esta medida busca hacer atraer trabajadores hacia el sector del transporte rodado, que encuentra dificultades para conseguir conductores.
La nueva norma obligará también a que la retirada del carné de conducir en un Estado miembro por una infracción grave, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, se aplique en el conjunto de la Unión Europea. Actualmente, si un conductor es sancionado con la pérdida del permiso de conducir en un Estado miembro distinto al que le expidió el carné, generalmente el castigo no tiene carácter universal y se aplica sólo en el país donde fue inhabilitado.
Además, los conductores noveles tendrán un periodo de prueba de al menos dos años, durante los que tendrán sanciones más duras por conducir habiendo bebido alcohol o por no usar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil.
Por otro lado, las reglas prevén que los países avancen gradualmente hacia una versión electrónica del permiso de conducir, accesible desde un teléfono móvil, si bien se garantizará también el derecho de los conductores a solicitar un carné físico.
El acuerdo contempla que se revise la normativa en un plazo de cinco años.
