Polizia-operazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAEn eta beste erkidego batzuetan droga banatzen zuen talde kriminal bat desegin dute

31 detenidos por distribuir droga oculta en sofisticados escondites de coches
18:00 - 20:00
Atzemandako ibilgailuetako bat. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Gainera, 600 kilo haxix, 1,5 kilo kokaina eta 12 ibilgailu atzeman dituzte. Horietatik bostek segurtasun-sistema oso konplexuak zituzten. Erakundea Madrilen eta Toledon zegoen finkatuta eta Estatu osoan banatzen zuen droga, bereziki EAEn, Errioxan, Gaztela eta Leonen eta Asturiasen.

Drogak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu