Mohamedek Erandioko bizilagunen babesa eta elkartasuna jaso du

Mohamed Erandio
18:00 - 20:00
Mohamed Dien. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Mohamed Dien senegaldarra lapurreta baten biktima izan zen joan den urriaren 9an. Bi emakumek, bankutik atera berri zituen eta Afrikako familiari bidali behar zizkion, 3500 euro lapurtu zizkioten. Erandioko bizilagunak diru-bilketa bat egiten ari dira Mohamedi laguntzeko.

erandio Bizkaia Lapurretak Gizartea

