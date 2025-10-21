Mohamedek Erandioko bizilagunen babesa eta elkartasuna jaso du
Mohamed Dien senegaldarra lapurreta baten biktima izan zen joan den urriaren 9an. Bi emakumek, bankutik atera berri zituen eta Afrikako familiari bidali behar zizkion, 3500 euro lapurtu zizkioten. Erandioko bizilagunak diru-bilketa bat egiten ari dira Mohamedi laguntzeko.
Gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin du Osakidetzak, kutsatzeen kurba aurreratu daitekeela ohartarazita
Osasun Sailak jakinarazi duenez, azken asteotan gripe kasuen "gorakada nabarmena" atzeman dute, bereziki, Bizkaian, eta horrek "kurba epidemiologikoa aurreratu daitekeela iradokitzen du".
Euskadiko hiriburuak Gabonetarako prestatzen hasi dira
Bi hilabete eta hiru egun geratzen dira Gabonetarako, baina euskal hiriburuak hasiak dira jada Gabonetako apaingarriekin kaleak atontzen. Gasteizen Floridako Jaiotza jartzen ari dira, eta gainerako hiriburuetan, argiak eta Gabonetako zuhaitzak.
Hernanin ez da Errege Kabalgatarik izango 2026an, 25 urtean aurrenekoz
Orain arte Berriak udalerriko Merkatarien Elkartearen laguntzarekin ekitaldia antolatzen zuen boluntario taldeak, "etapa honi amaiera ematea" erabaki du ezinezko ikusten duelako tradizioarekin jarraitu ahal izatea "egungo baldintzetan".
EAEn eta beste erkidego batzuetan droga banatzen zuen talde kriminal bat desegin dute
Gainera, 600 kilo haxix, 1,5 kilo kokaina eta 12 ibilgailu atzeman dituzte. Horietatik bostek segurtasun-sistema oso konplexuak zituzten. Erakundea Madrilen eta Toledon zegoen finkatuta eta Estatu osoan banatzen zuen droga, bereziki EAEn, Errioxan, Gaztela eta Leonen eta Asturiasen.
Tinder ligatzeko aplikazioa, euskaraz eskuragarri
Jendea ezagutzeko eta ligatzeko aplikazio ezagunak 60 hizkuntzatan ematen du zerbitzua, horien artean, euskara, katalana eta galegoa.
Bi lagun atxilotu dituzte, Tuteran besarkadaren metodoa erabiliz lapurreta egiteagatik
Katalunian bizi diren 24 eta 25 urteko gizon-emakume bana atxilotu dute Errioxan, hainbat delitu leporatuta; besteak beste, Tuteran (Nafarroa) eta Errioxako hainbat herritan besarkadaren metodoaren bidez bost lapurreta egitea, Kantabrian indarrezko lapurreta-saiakera bat egitea, eta etxe batean indarrez sartzea.
Bilbo, Iruñea eta Donostia, Estatuan etxebizitza okupatu gutxien salgai dituzten hirien artean
Idealistaren azterlan baten arabera, Bilbon salgai dauden etxebizitzen % 1 eta Donostiakoen % 1,7 baino ez daude "okupatuta", Estatuko batezbestekoaren (% 3) azpitik. Espainia osoan 23.000 higiezin baino gehiago daude egoera horretan.
Renfek Bilbo-Santurtzi aldiriko trenen zerbitzua osorik jarriko du martxan bihartik aurrera
Joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondoren, bihar ohiko maiztasunaz ibiliko dira berriro zerbitzua hasten denetik, 05:02tik, alegia.
Bilboko Olabeaga auzoa berritzeko urrats erabakigarria: trena lurperatu eta 600 etxebizitza eraikiko dira
Bi hamarkada baino gehiagoko itxaronaldiaren ondoren, Olabeaga biziberritzeko proiektuaren tramitazioa bizkortu egingo da. Bilbao Ría 2000k urtea amaitu baino lehen onartuko ditu trenbide-trazadura integratzeko eta auzoaren hiri-antolamenduko lehiaketarako agiriak.