Erandio se vuelca con Mohamed

Mohamed Erandio
18:00 - 20:00
Mohamed Dien. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Mohamedek Erandioko bizilagunen babesa eta elkartasuna jaso du

Última actualización

El senegalés Mohamed Dien fue víctima de un robo el pasado 9 de octubre. Dos mujeres le robaron 3500 euros que acababa de sacar del banco para mandar su familia en África. Sus vecinos de Erandio están realizando una colecta para ayudar a Mohamed.

