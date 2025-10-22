Osakidetza habilitará un centro de vacunación en Bilbao para recibir, sin cita previa, la vacuna de la gripe
A partir de este viernes, 24 de octubre, el pabellón de La Casilla en Bibao ofrecerá a toda la población 15 puntos para vacunarse de la gripe sin cita previa, en horario de 08:00 a 20:00 horas y de forma continuada durante 15 días, según ha dado a conocer este miércoles el consejero vasco de Salud Alberto Martínez.
Osakidetza pone así más medios para toda aquella persona que quiera vacunarse de la gripe lo haga, ante la previsión de que la curva de contagios de la gripe de este año pueda adelantarse y con el objetivo es inmunizar al mayor porcentaje posible de la población de una manera ágil.
Osakidetza empleó este modelo de vacunación mediante los vacunódromos durante la pandemia de la covid.
