Osakidetza habilitará un centro de vacunación en Bilbao para recibir, sin cita previa, la vacuna de la gripe

A partir de este viernes, el pabellón de La Casilla en Bibao ofrecerá a toda la población hasta 15 puestos para vacunarse de la gripe de 08:00 a 20:00 horas durante 15 días, sin necesidad de concertar cita previa, una fórmula ya empleada durante la pandemia.

Un hombre recibe la vacuna de la gripe en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osakidetzak osasun-zentro bat jarriko du Bilbon gripearen aurkako txertoa jasotzeko, aldez aurreko hitzordurik gabe
A partir de este viernes, 24 de octubre, el pabellón de La Casilla en Bibao ofrecerá a toda la población 15 puntos para vacunarse de la gripe sin cita previa, en horario de  08:00 a 20:00 horas y de forma continuada durante 15 días, según ha dado a conocer este miércoles el consejero vasco de Salud Alberto Martínez.

Osakidetza pone así más medios para toda aquella persona que quiera vacunarse de la gripe lo haga, ante la previsión de que la curva de contagios de la gripe de este año pueda adelantarse y con el objetivo es inmunizar al mayor porcentaje posible de la población de una manera ágil.

Osakidetza empleó este modelo de vacunación mediante los vacunódromos durante la pandemia de la covid. 

