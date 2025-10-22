Gripearen aurkako kanpaina
Osakidetzak txertaketa-zentro bat jarriko du Bilbon, gripearen aurkako txertoa aldez aurreko hitzordurik gabe jasotzeko

Ostiral honetatik aurrera, Bilboko La Casillako pabilioian 15 postu eskainiko dizkie herritar guztiei, 08:00etatik 20:00etara, gripearen aurkako txertoa jartzeko, aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe, pandemian egin zuen bezala.

Gizon batek gripearen txertoa jaso du Bilbon. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostiral honetatik aurrera, urriaren 24tik aurrera, Bilboko La Casillako pabilioiak 15 postu eskainiko dizkie herritar guztiei gripearen aurkako txertoa hartzeko, aurrez hitzordua eskatu gabe, 08: 00etatik 20:00etara, eta 15 egunez jarraian, Alberto Martinez Osasun sailburuak asteazken honetan jakitera eman duenez.

Horrela, Osakidetzak bitarteko gehiago jarri ditu gripearen aurkako txertoa hartu nahi duen pertsona ororentzat, aurtengo gripearen kutsatzeen kurba aurreratu daitekeelakoan

Osakidetzak txertaketa-eredu hori erabili zuen covid pandemian. Helburua da ahalik eta biztanleriaren ehuneko handiena modu arinean immunizatzea.

 

Osakidetzak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin du, kutsatzeen kurba aurreratuko dela aurreikus daitekeelako
