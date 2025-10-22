Paralizan las obras del parque de Judimendi en Vitoria-Gasteiz tras hallar restos arqueológicos
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha paralizado de forma parcial las obras de renovación del parque de Judimendi tras el hallazgo de restos arqueológicos durante los trabajos de instalación de los nuevos juegos infantiles.
Las obras comenzaron a finales del mes de agosto con el objetivo de renovar este espacio verde. Sin embargo, este lunes los operarios que trabajaban en la zona más alejada del bar, donde se ubicarán algunos juegos infantiles, localizaron restos óseos durante las labores de excavación.
El Ayuntamiento activó el protocolo previsto para estos casos y contactó con el Servicio de Arqueología de la Diputación Foral de Álava.
Según ha informado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, los técnicos de la Diputación están recabando información para determinar el origen exacto de los restos.
En esa parte del parque las obras permanecen paralizadas hasta conocer el alcance y naturaleza de los hallazgos. En el resto de zonas, los trabajos continúan con normalidad.
