Gasteizko Judimendi parkeko lanak geldiarazi dituzte, aztarna arkeologikoak aurkitu dituzte eta
Hezur-hondarrak aurkitu zituzten tirolina eta beste jolas batzuk jartzeko lanak gauzatzen ari ziren bitartean.
Gasteizko Udalak partzialki geldiarazi ditu Judimendiko parkea berritzeko lanak, haur-jolas berriak instalatzeko lanetan aztarna arkeologikoak aurkitu dituztelako.
Obrak abuztuaren amaieran hasi ziren, berdegune hori berritzeko asmoz. Hala ere, astelehen honetan, tabernatik urrunen dagoen eremuan lan egiten zuten langileek hezur-hondarrak aurkitu zituzten indusketa-lanetan ari zirela.
Udalak kasu horietarako aurreikusitako protokoloa aktibatu zuen, eta Arabako Foru Aldundiko Arkeologia Zerbitzuarekin harremanetan jarri zen.
Beatriz Artolazabal Espazio Publiko eta Auzoetako zinegotziak jakinarazi duenez, Aldundiko teknikariak informazioa biltzen ari dira gorpuzkiak zehazki zer diren ikertzeko.
Parkearen alde horretan obrek geldirik jarraitzen dute aurkikuntzen nondik norakoak ezagutu arte. Gainerako eremuetan, lanek normaltasunez jarraitzen dute.
EHUko Arabako campusa kerik gabeko lehen unibertsitate eremu bihurtu da
Kerik Gabeko Guneen Sarearekin bat egin duen lehen unibertsitate-eremu bihurtu da Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campusa. Sarea 2021ean sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan, eta, besteak beste, tabakoa eta horren deribatuak (lurrungailuak, esaterako) kontsumitzen hastea prebenitzea eta zigarrokinek eragindako kutsadura saihestea du helburu.
Osakidetzak txertaketa-zentro bat jarriko du Bilbon, gripearen aurkako txertoa aldez aurreko hitzordurik gabe jasotzeko
Ostiral honetatik aurrera, Bilboko Casillako pabilioian 15 postu jarriko dituzte, herritar guztiek, 08:00etatik 20:00etara, gripearen aurkako txertoa jartzeko, aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe, pandemian egin zuen bezala.
Leticia Landa estatubatuarrak irabazi du Basque Culinary World Prize 2025 saria
Joan Roca buru izan duen epaimahaiak Landa saritzea erabaki du, La Cocina proiektuan egin duen lanagatik. San Frantziskon (AEB) sukaldaritza munduan sartu nahi duten eta bazterketa-egoeran dauden komunitateetako talentudunei zuzendutako proiektua da.
Kaio hankahori batek hegazti-gripea duela hauteman dute Lasarte-Orian
Udalak "hildako zein gaixotutako hegaztiekin, haien gorotzekin eta jariakinekin kontakturik ez izatea" gomendatu du.
AP-8 errepideko zirkulazioa ohiko martxan dabil, Usurbil parean, hiru istripuren ondorioz bost kilometroko auto-ilarak izan ostean
Zirkulazioa oso motela izan da Irunerako noranzkoan. Hiru istripu izan dira, eta, ondorioz, errei bat itxi dute eta bost kilometroko auto-ilarak sortu dira. 09:00ak pasata, erreia ireki dute eta zirkulazioa ohiko martxara itzuli da pixkanaka. Gainera, Zamudion kamioi batek eta auto batek elkar jo dute, eta horrek trafikoa moteldu du BI-637 errepidean.
Amaya Zabarteren senarrak justizia exijituko du gaur, Legebiltzarrean egingo duen agerraldian
Ertzaintzak botatako foam jaurtigai batek larri zauritu zuen Zabarte iazko martxoan, Realaren eta PSGren arteko partidaren atarian Anoeta estadioaren inguruan izandako istiluetan.
Gidabaimena 17 urtetik aurrera atera ahal izango da
Hori bai, esperientzia duen heldu batekin joan beharko dute adinez nagusi izan arte. Europak gaur onartu du gidabaimenen inguruko araudi berria, eta adinarena da aldaketa nagusienetako bat. Orain, estatu kideek hiru urtera arteko epea izango dute, bakoitzak bere legedira egokitzeko.
Tim Atkin ardoaren 'influencer'-a Remelluri upategian dago dastaketa esklusibo batean
Sare sozialetan arrakasta handia duen adituak Arabako Errioxako 140 upeltegi zeharkatuko ditu, urteko txosten entzutetsua egiteko. Txosten horretan oinarritzen dira upategi eta kontsumitzaile asko nora joan edota zer erosi erabakitzeko garaian.
Zientzia Asteak 25. urteurrena ospatuko du, 200 jarduera eskainita, doan, eta adin guztientzako
Urriaren 22an irekiko da EAEko hiru hiriburuetako eta Barakaldoko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea.