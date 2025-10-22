JUDIMENDI PARKEA

Gasteizko Judimendi parkeko lanak geldiarazi dituzte, aztarna arkeologikoak aurkitu dituzte eta

Hezur-hondarrak aurkitu zituzten tirolina eta beste jolas batzuk jartzeko lanak gauzatzen ari ziren bitartean.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udalak partzialki geldiarazi ditu Judimendiko parkea berritzeko lanak, haur-jolas berriak instalatzeko lanetan aztarna arkeologikoak aurkitu dituztelako.

Obrak abuztuaren amaieran hasi ziren, berdegune hori berritzeko asmoz. Hala ere, astelehen honetan, tabernatik urrunen dagoen eremuan lan egiten zuten langileek hezur-hondarrak aurkitu zituzten indusketa-lanetan ari zirela.

Udalak kasu horietarako aurreikusitako protokoloa aktibatu zuen, eta Arabako Foru Aldundiko Arkeologia Zerbitzuarekin harremanetan jarri zen.

Beatriz Artolazabal Espazio Publiko eta Auzoetako zinegotziak jakinarazi duenez, Aldundiko teknikariak informazioa biltzen ari dira gorpuzkiak zehazki zer diren ikertzeko.

Parkearen alde horretan obrek geldirik jarraitzen dute aurkikuntzen nondik norakoak ezagutu arte. Gainerako eremuetan, lanek normaltasunez jarraitzen dute.

 

