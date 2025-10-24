Gloria Totoricagüena, Premio Manuel Lekuona 2025 por su labor en la investigación y difusión de la diáspora vasca

La investigadora Gloria Totoricagüena Egurrola (Boise, Idaho, Estados Unidos, 1961) ha sido galardonada con el Premio Manuel Lekuona 2025 de Eusko Ikaskuntza, que distingue cada año a personalidades destacadas por su contribución a la cultura vasca. El jurado ha subrayado su papel “pionero” en el estudio de la diáspora vasca en sus vertientes cultural, histórica, política y diplomática, y su aportación al conocimiento internacional de la realidad vasca.

Hija de una familia de Gernika que emigró a Estados Unidos tras el bombardeo de 1937, Totoricagüena estudió Ciencias Políticas y Educación en la Universidad de Boise y obtuvo otro máster en Política Latinoamericana en la Universidad de Montevideo. En el año 2000 se doctoró en la London School of Economics con una tesis sobre la identidad vasca en comunidades de América, Europa y Oceanía.

Ha sido directora del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, Reno, donde impartió clases y conferencias, además de colaborar con las universidades de Stanford y Boise. Sus investigaciones abarcan más de diez países (entre ellos Australia, Argentina, Chile o Filipinas) y han dado lugar a la base de datos científica más completa sobre la diáspora vasca, tanto en volumen como en calidad.

Totoricagüena es autora de una amplia bibliografía, que incluye más de 800 páginas dedicadas a la experiencia vasco-estadounidense y centenares de fotografías sobre las vidas y vivencias de familias emigradas. El jurado también ha querido reconocer su labor de mediación entre instituciones y empresas vascas y americanas, como la que desarrolló en el Think Tank Pentsamendua. Basque Global Initiatives durante el Gobierno del lehendakari Ibarretxe.

Actualmente reparte su residencia entre Boise y Bilbao, donde dirige dos consultoras especializadas en investigación multicultural y relaciones internacionales de carácter cultural y comercial.

Desde 2014, el Premio Manuel Lekuona se decide mediante la votación abierta de la Comunidad Vasca Global, validada por un jurado institucional integrado por representantes de entidades culturales como Eusko Ikaskuntza, Etxepare Euskal Institutua, Barandiaran Fundazioa o la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

La entrega del galardón (una escultura en bronce de Remigio Mendiburu) tendrá lugar en un acto público previsto para la primavera de 2026.

Entre las personalidades que han recibido el Premio Manuel Lekuona figuran Juan Mari Beltran, Iñaki Martínez de Luna, Enkarni Genua, Xabier Amuriza, Mari-Jose Azurmendi o Jorge Oteiza, entre otros.