Gloria Totoricaguena, 2025eko Manuel Lekuona Saria, euskal diaspora ikertzen eta zabaltzen egindako lanagatik
Euskal komunitate globalean eta Euskal Herriko errealitate kulturalaren nazioarteko sustatzailean espezialista nagusietako bat aitortu du Eusko Ikaskuntzak.
Gloria Totoricaguena Egurrola ikertzaileak (Boise, Idaho, Estatu Batuak, 1961) jaso du Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona 2025 Saria. Urtero euskal kulturari egindako ekarpenagatik nabarmendutako pertsonak saritzen ditu. Ikertzaileak euskal diasporaren alde kultural, historiko, politiko eta diplomatikoan izandako zeregin "aitzindaria" azpimarratu du epaimahaiak, baita euskal errealitatearen nazioarteko ezagutzari egindako ekarpena ere.
1937ko bonbardaketaren ondoren Estatu Batuetara emigratu zuen Gernikako familia baten alaba, Totoricaguenak Zientzia Politikoak eta Hezkuntza ikasi zituen Boiseko Unibertsitatean, eta Latinoamerikako Politikan beste master bat lortu zuen Montevideoko Unibertsitatean. 2000. urtean London School of Economicsen doktoratu zen, Amerika, Europa eta Ozeaniako komunitateetan euskal nortasunari buruzko tesi batekin.
Nevadako Unibertsitateko (Reno) Euskal Ikasketen Zentroko zuzendaria izan da, eta bertan eskolak eta hitzaldiak eman zituen, Stanford eta Boiseko unibertsitateekin batera. Bere ikerketek hamar herrialde baino gehiago hartzen dituzte (Australia, Argentina, Txile eta Filipinak, besteak beste) eta euskal diasporari buruzko datu base zientifiko osoena sortu du, bai bolumenari bai kalitateari dagokionez.
Totoricaguena bibliografia zabal baten egilea da. Bertan, 800 orrialde baino gehiago daude euskal-estatubatuar esperientziari buruz, eta ehunka argazki familia emigraturen bizitza eta bizipenei buruz. Epaimahaiak Euskal Herriko eta Ameriketako erakunde eta enpresen arteko bitartekaritza lana ere saritu nahi izan du, Ibarretxe lehendakariaren Gobernuan Think Tank Pentsamendua. Basque Global Initiatives delakoan egin zuen bezala.
Gaur egun, Boise eta Bilbo artean bizi da, eta kultura anitzeko ikerketan eta kultura- eta merkataritza-izaerako nazioarteko harremanetan espezializatutako bi aholkularitza-enpresa ditu.
2014az geroztik, Manuel Lekuona Saria Euskal Komunitate Globalaren bozketa irekiaren bidez erabakitzen da, Eusko Ikaskuntza, Etxepare Euskal Institutua, Barandiaran Fundazioa edo Euskalerriaren Adiskideen Elkartea bezalako kultur erakundeetako ordezkariek osatutako epaimahai instituzional batek baliozkotua.
Saria (Remigio Mendibururen brontzezko eskultura bat) 2026ko udaberrirako aurreikusita dagoen ekitaldi publiko batean emango da.
Manuel Lekuona Saria jaso dutenen artean Juan Mari Beltran, Iñaki Martínez de Luna, Enkarni Genua, Xabier Amuriza, Mari-Jose Azurmendi edo Jorge Oteiza daude, besteak beste.
