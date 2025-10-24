¿Sabías que tu hogar contamina tanto como 8 toneladas de CO₂ al año?
Los hogares vascos generan, de media, 8 toneladas de CO₂ por persona al año, un nivel considerado “altísimo” por los expertos y que hace urgente tomar medidas para acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. Esta cifra incluye tanto las emisiones directas —como el uso de vehículos privados o la calefacción de los hogares— como las indirectas, asociadas a la producción de bienes y servicios que consumimos.
Arkaitz Usubiaga, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3), destaca que aunque la huella de carbono de Euskadi es similar a la media europea, todavía queda mucho por hacer para reducirla de forma significativa.
La huella de carbono no solo refleja la responsabilidad de los gobiernos, sino también de los ciudadanos. Mientras que la perspectiva territorial mide las emisiones de cada país para fijar objetivos, la perspectiva de consumo, o “huella de cada hogar”, muestra dónde podemos actuar directamente cambiando nuestros hábitos.
Según Usubiaga, tres áreas concentran la mayor parte de las emisiones: transporte, alimentación y vivienda. Entre las acciones más eficaces se incluyen:
- Transporte: Reducir el uso del vehículo privado, apostar por transporte público, bicicleta o caminar, y limitar los vuelos.
- Alimentación: Priorizar dietas con más verduras y frutas, preferiblemente de proximidad, reducir el consumo de carne y evitar el desperdicio de alimentos.
- Vivienda: Mejorar el aislamiento, usar la calefacción de manera eficiente y reducir el consumo energético.
El investigador también subraya la necesidad de un cambio cultural en el consumo: comprar solo lo necesario, alargar la vida útil de móviles, ropa y electrodomésticos, y reflexionar sobre hábitos automáticos de consumo que multiplican nuestra huella.
En Euskadi, la reducción de la huella de carbono de los hogares se ha logrado parcialmente: entre 2010 y 2019 se disminuyó un 10 %, pero aún queda mucho camino por recorrer. Comparativamente, países como Estados Unidos o Australia tienen huellas dos o tres veces mayores, debido a patrones de consumo más intensivos y sistemas de producción menos sostenibles.
Para Usubiaga, la prioridad no es compararse con otros países, sino reducir nuestra propia huella mientras mantenemos un nivel de bienestar medio-alto. “Está muy bien saber qué hacen los demás, pero tú tienes que reducir”, afirma.
