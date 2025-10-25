La Ertzaintza detiene a seis jóvenes por un robo con violencia a otro joven en la estación de tren de Urnieta
La Ertzaintza con la colaboración de la Policía Local detuvo en la tarde de ayer a seis jóvenes, dos de ellos menores de edad, en la estación de tren de Urnieta por un delito de robo con violencia. Los acusados abordaron en el apeadero ferroviario a otro joven al que agredieron de forma violenta para robarle.
Una ciudadana requirió la presencia de la Ertzaintza en la estación de Renfe de la localidad de Urnieta, hacia las 20:30 horas, donde refirió que se había producido un altercado con una sustracción violenta a otro joven.
Varias patrullas se presentaron en la estación de tren, adonde también habían acudido agentes de la Policía Local de Urnieta y que, junto con los miembros de seguridad de la estación, habían bajado del tren a seis jóvenes para esclarecer los hechos.
Los agentes de la Ertzaintza identificaron a la víctima de la agresión, un joven de 22 años, que manifestó que se encontraba en el exterior de la estación de tren cuando fue abordado de manera intimidatoria por seis jóvenes.
A continuación, mientras varios de ellos le sujetaban contra una pared, el resto comenzaron a rebuscar en sus bolsillos y riñonera. La víctima manifestó que, encontrándose en esa situación, uno de los agresores, de 19 años, le propinó un fuerte golpe en la boca con el puño cerrado, causándole una herida sangrante en el labio.
Además, la víctima señaló que, tras la sustracción de un manojo de llaves y la caja de unos auriculares, los seis jóvenes abandonaron la estación subiéndose al tren.
Tras corroborar los hechos, los agentes de la Ertzaintza procedieron a la identificación y detención de los seis varones, dos de nacionalidad española, dos de origen latinoamericano, uno de origen magrebí y otro de procedencia europea, como autores de un presunto delito de robo con violencia.
El joven agredido fue trasladado a un centro sanitario para una valoración médica antes de acudir a la Etrtzain-etxea de Hernani para la interposición de la denuncia.
Dos de los arrestados, dos menores de 16 y 13 años, fueron puestos en libertad a última hora de la noche de ayer viernes. Los otros cuatro detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 18 años, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas una vez se finalice con la tramitación de las diligencias correspondientes.
