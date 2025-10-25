Ertzaintzak sei gazte atxilotu ditu Urnietako tren-geltokian beste gazte bati indarrez lapurtzeagatik
Atxilotuetako bi, 13 urteko bat eta 16 urteko beste bat, aske utzi dituzte; beste laurak, 18 eta 21 urte bitartekoak, epailearen esku utziko dituzte datozen orduetan, dagozkien eginbideak amaitu ondoren.
Ertzaintzak, Urnietako Udaltzaingoaren laguntzarekin, sei gazte atxilotu zituen atzo iluntzean Urnietako tren-geltokian, bi adingabe tartean, indarkeriaz egindako lapurreta-delitu bat egotzita.
Herritar batek Ertzaintzari deitu zion 20:30 aldera, Urnietako Renferen geltokian gazte talde batek gazte bati indarkeriaz lapurreta egin ziola salatuz.
Hainbat patruila bertaratu ziren, baina ordurako, Urnietako udaltzainek, geltokiko segurtasun-langileekin batera, sei gazteak trenetik jaitsita zituzten, gertatutakoa argitzeko.
Ertzainek erasoaren biktimarekin (22 urteko mutil bat) hitz egin zuten, eta hark kontatu zien tren-geltokiaren kanpoaldean zegoela sei gaztek eraso egin ziotela. Horietako batzuek hormaren kontra eusten zioten bitartean, besteek poltsikoak eta gerriko poltsa miatu zizkioten, eta helduta zeukatela, erasotzaileetako batek ukabila itxi eta ahoan kolpe handi bat eman zion, eta ezpainetatik odoletan utzi zuen.
Biktimak adierazi zuenez, giltza sorta bat eta entzungailu batzuen kaxa lapurtu ondoren, sei gazteek geltokitik alde egin zuten eta trenera igo ziren.
Gertakariak berretsi ondoren, Ertzaintzako agenteek sei mutilak identifikatu eta atxilotu zituzten (bi espainiar, bi latinoamerikar, magrebtar bat eta europar bat), indarkeriaz egindako lapurreta-delitu baten ustezko egile gisa.
Erasoa jasan zuen gaztea osasun-zentro batera eraman zuten azterketa medikoa egiteko, Hernaniko ertzainetxera salaketa jartzera joan aurretik.
Atxilotuetako bi, 16 eta 13 urtekoak, aske utzi zituzten atzo, ostirala, gaueko azken orduan. Beste lau atxilotuak, 21 eta 18 urte bitartekoak, berriz, epailearen esku utziko dituzte, beharrezko eginbideak amaitutakoan.
