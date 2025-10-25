Mohamed recupera más del dinero que le robaron, gracias a la solidaridad del pueblo de Erandio
La historia del ciudadano senegalés de Erandio, al que le robaron 3.500 euros mientras compraba en una frutería, ha tenido un final feliz. El establecimiento puso en marcha una campaña de ayuda para que Mohamed pudiera recuperar el dinero con el que iba a visitar a su familia en África, y ha recuperado más de lo que le robaron. Mohamed, exultante, ha agradecido la ayuda económica que le han brindado los vecinos de la localidad.
Más noticias sobre sociedad
Miles de personas se manifiestan en Bilbao en solidaridad con los niños y niñas de Gaza
La plataforma “Gure haurrak ere badira” ha organizado la protesta, que ha estado encabezada por niños y niñas de varias escuelas bilbaínas. Israel ha matado ya a 20 000 menores en Gaza y mantiene, además, a 360 niños encarcelados. La manifestación ha finalizado con la colocación simbólica de cientos de zapatos y zapatillas en las escaleras del Ayuntamiento.
Abierta la exposición "Próxima parada: Amara-Easo" en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo
Se han presentado los tres proyectos finalistas para la construcción de las viviendas en el entorno ferroviario de Amara-Eraso en San Sebastián. Los ciudadanos, además de ver los proyectos, podrán realizar aportaciones a partir de hoy en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo.
Una nueva manifestación pide la dimisión de Mazón: "Es momento de reivindicación y memoria"
La presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, Mariló Gradolí, ha lamentado, en declaraciones a los medios al inicio de la marcha, que un año después de la tragedia "continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón" en esa tarde y siguen "reclamando verdad por todas las víctimas" y "por las personas que aquel día lo pasaron mal".
Altxa Burua presenta una guía para promover la digitalización saludable de la infancia
Decenas de familias de Hego Euskal Herria se han dado cita en Eibar en el primer encuentro general del movimiento Altxa Burua. Además de las ponencias que se han realizado, se ha presentado también la guía Doitu, una guía para promover la digitalización saludable de los niños y niñas. Junto a ello, el movimiento ha pedido recuperar el uso de los libros en los centros escolares y reducir las horas que se hacen ante la pantalla.
La Ertzaintza detiene a seis jóvenes por un robo con violencia a otro joven en la estación de tren de Urnieta
Dos de los detenidos, un menor de 13 años y otro de 16, han sido puestos en libertad, mientras que los otro cuatro, de entre 18 y 21 años serán puestos a disposición judicial en las próximas horas una vez se finalice con la tramitación de las diligencias correspondientes.
Fallece un motorista tras sufrir una salida de vía en Burgui
Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, un varón de 54 años, que ha fallecido en el lugar.
Detenido un hombre por el asesinato de una mujer, hallada en estado de descomposición, en Alicante
Otro hombre, de 41 años, también ha sido arrestado supuestamente como cómplice del primero para intentar deshacerse del cuerpo de la víctima. El asesinato machista de la mujer pudo ocurrir en los primeros días del actual mes de octubre.
Vecinos del barrio de Erripagaña reclaman servicios municipales
Cerca de un millar de personas se han manifestado este sábado para reclamar unos servicios públicos municipales mínimos en este barrio que une cuatro municipios: Pamplona, Burlada, Huarte y Egüés.
Detenido en Bilbao acusado de quemar cinco contenedores, un vehículo, una farola y una lonja
La Policía Municipal ha detenido al presunto autor, tras los hechos ocurridos en la calleo Amadeo Deprit hacia el Casco Viejo.